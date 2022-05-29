吳若希懶理菊梓喬吳卓羲戀情：近排我哋都冇咩聯絡

Jinny參與《萬眾同心公益金》直播。（葉志明攝）

剛剛渡過30歲生日的吳若希（Jinny）昨晚（28/5）現身將軍澳電視城，參與《萬眾同心公益金》直播。Jinny稱最近出席很多朋友飯局慶生，不過自己則不認為「轉字頭」是件大事，只是一個數字上的轉變：「可能我太早入行，會覺得『轉字頭？都係咁啦。』同埋我成日都唔想其他人強調『轉字頭』呢樣嘢，以前都仲可以好威咁同人哋講『我都係二字頭㗎！唔係同你哋差好遠咋！』但係我已經講唔到呢句說話，已經入咗Mayanne（麥美恩）嗰part啦。」

最近Jinny為外購劇《尚食》唱主題曲《五味回憶》，問到現時心目中「星夢一姐」的排位，她先笑說：「星夢點解永遠都要有一姐呢？同埋我哋已經改咗名做TMG！（TVB Music Group）」她未有談起女歌手間的排名，不過她已經沒有爭一姐的想法：「總之唔係我啦，依家呢個咁chill嘅狀態都好舒服，最好有opening就冇closing份，有closing就唔好預我opening，但係我今日好乖咁做足opening同closing。哈哈，我覺得已經勤力到盡啦。」

Jinny不認為踏入30歲是件大事。（葉志明攝）

談起谷婭溦（Vivian）最近有北上工作機會，甚至有傳即將參加《聲生不息》，是否意味公司現階段最錫Vivian？Jinny贊成公司力捧Vivian：「谷婭溦正呀，我都錫谷婭溦。公司係錫佢呀，好好呀，我好鍾意佢，因為佢唱歌真係好得，同埋係一個好勤力嘅女仔，如果佢上到去真係有參加《聲生不息》，我都好希望睇佢表演。佢都好似有去面試，但係出街嘅集數仲未見到佢。」

Jinny自認已經不再是星夢一姐。（葉志明攝）

至於菊梓喬（HANA），Jinny直言：「近排我哋都冇咩聯絡，因為過往我哋見到嘅時候都係喺公司做嘢嘅時候。」疏於聯絡，是否因為HANA只理會緋聞男友吳卓羲？Jinny只稱：「你應該問吳卓羲啦，係咪搞錯咗？我係吳若希喎。大家都係姓『吳』，都有個『希』，但係差一個字，性別上都有分別。我唔知喎，你應該要問返吳卓羲。」