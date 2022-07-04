網紅店主Serco疑似刻薄員工拖糧唔裝貓窗網　IG回應：單方面說詞

於Instgaram擁有23.3萬追蹤者的網上服裝店「serco.storee」店主Serco因亮麗外表，在網絡上頗具人氣。她的個人Instagram擁6.1萬追蹤者，亦曾於YouTube拍片自我介紹。不過近日她卻被前員工公開力數多宗罪，其中包括刻薄員工、拖糧、走出馬路拍攝宣傳照兼P走雙黃線，以及不裝貓窗網等。



網店店主Serco因亮麗外表，在網上有一定人氣。（IG@serco）

前員工Hauying自稱曾於「serco.storee」任職設計師，工作逾兩年半，期間曾多次提出辭職，卻被Serco加人工挽留，最後被解僱。她昨日（3日）於個人Instagram公開力數前老闆劣跡，更貼出員工內部通告、對話截圖，以及疑似Serco與員工私下聚會和寵物貓照片，力證控訴。

Serco（左）與男友Kappa（右）。（黃寶瑩攝）

Hauying轉發帖文，有疑似前員工指曾獲老闆無理要求她洗廁所，事後卻被指是自己主動要洗廁所。有人亦貼出合照，指老闆會長期用CCTV監視員工，公司內不可以講任何負面說話，干涉同事私人Instagram動態。此外，Hauying指控店鋪模特走出馬路拍宣傳照，以及在雙黃線停車，事後卻P走雙黃線，有犯法之嫌。

疑似Serco與員工私下聚會照片曝光。（IG@hauyingz）

Hauying又指老闆未有妥善照顧公司飼養的寵物貓，將貓當打卡之用，她說：「但後尾發現其實啲貓都係打卡用，每日貓房咁多人出入（十幾廿個）有時啲貓屙到成身都屎尿，但佢哋都係等我哋幫手清潔的」，她更指之後貓房充滿蚤和穀牛而不敢再進入。而公司沒有裝貓窗網，貓的生活環境頗為危險，「20樓跳落去係咁先」。她指老闆叫員工拍照時裁走窗口，以防別人發現沒有裝貓窗網。

有人指控公司未有裝貓窗網。（IG@hauyingz）

另外，Serco又被指控拖糧，最遲試過遲11日，但員工遲到卻有機會要罰錢，有人更貼出追數的對話截圖。Hauying更指轉職新公司後卻仍未擺脫惡夢，她說：「sercostore搵佢哋個hr manager send咗封email去我新公司話我工作唔認真/同同事相處唔到」。

疑似行出馬路影相？（IG@hauyingz）

面對多宗指控，Serco早前發文指會回應事件，她說：「由開始知道佢私底下向其他人描述呢啲事情嘅方式+內容同事實嘅全部有一段距離。我自己都等咗呢啲事浮面好耐，因為一直都只有佢單方面嘅說詞，終於有機會可以正面回應為自己發聲。」《香港01》已再向Serco求證，至今尚未獲回覆。

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