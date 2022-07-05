婚紗女王Vera Wang73歲生日　粉紅晚裝盡顯少女螞蟻腰筷子腳

有婚紗女王之稱的知名美籍華裔設計師Vera Wang王薇薇，6月27日迎來73歲生日，7月初上載生日會照片，螞蟻腰筷子腳令人驚艷﹗（IG：@verawang）

有婚紗女王之稱的知名美籍華裔設計師Vera Wang王薇薇，6月27日迎來73歲生日，7月初上載生日會照片，螞蟻腰筷子腳令人驚艷﹗Vera Wang舉行以粉紅色為主題的盛大生日派對，頭髮挑染成淡粉色，身上鑽戒頸鍊皇冠全以粉紅巨鑽組成，壽星穿著桃紅色閃片中空裝，身材外貌依舊保養得宜，更不見歲月在臉上留下任何痕跡，大曬傲人腹肌螞蟻腰以及纖幼筷子腳，完全不似已年屆73歲。

73歲的Vera Wang王薇薇，螞蟻腰筷子腳令人驚艷﹗（IG：@verawang）

另一套絲質V領吊帶，配以同色系玫瑰印花高腰短褲，配以銀色厚底高跟涼鞋，更能襯托出她的一雙緊實纖幼筷子腳。Vera Wang一直都將身材管理的非常好，每天做Gym亦很注重飲食。曾公開過每日的飲食餐單，每天早上8點前起床，在床上享用早餐和檢視工作行程，而早餐都非常輕盈，通常都是乳酪、新鮮生果、一隻雞蛋、雞肉香腸。另外，Vera會挑選較低卡的食物例如魚生，而午餐的最愛加入超多蔬菜的雞湯，至於晚餐很多時候都會跟朋友出外用餐，但堅持在晚上7點前開始用膳。

Vera Wang王薇薇一直保養得宜堪稱最強美魔女﹗（IG：@verawang）

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1949年出生的Vera Wang，7歲開始溜冰曾以參加奧運作目標，但其後選擇進入時尚圈，曾擔任美國版《Vogue》時尚編輯、Ralph Lauren的設計總監，再創立個人同名品牌。Victoria Beckham、Kim Kardashian、孫藝珍、李玟、湯唯、劉嘉玲、劉詩詩、應采兒等名人都穿著其婚紗出嫁。

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