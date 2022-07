陳凱琳懶理閒言閒語　公開送機前畫面大談與龍鳳胎弟弟感情

陳凱琳(Grace)與龍鳳胎弟弟Derek早前捲入「血統事件」,但陳家人一於少理,繼續高調曬幸福,而Derek亦按照原定計劃和太太移民加拿大展開新生活。陳凱琳日前就公開一段自己幫Derek收拾行李的Vlog,當中更大講二人龍鳳胎的感情。

陳凱琳日前在8號風球下到機場送機。(IG/@ghlchan)

她在Vlog講道:「其實好多人都會問我做龍鳳胎會唔會感情特別好?我只可以話我同細佬嘅關係就好似你身邊最好嘅朋友一樣,由細到大我哋都會照顧大家,好鍾意分享開心同唔開心嘅事。我記得喺加拿大我哋都生活咗一段時間,因為媽咪Daddy返咗香港,我仲會經常煮飯俾佢添。所以今晚出發之前我就同媽咪一齊下廚,煮個家常便飯俾細佬再出發。去到機場,我先覺得真係好唔捨得細佬,因為我哋實在有太多回憶,不過一諗到佢同太太將會喺加拿大開始一個新生活,我就戥佢哋又興奮又期待,最後一句說話唔敢喺機場同細佬講,Derek I stared missing you, when we said goodbye.(當我們說再見的那刻,我已經開始想念你了。)

送機前為細佬下廚!(影片截圖)

點撃下圖睇送機前以及送機時的珍貴畫面:

+ 23

陳凱琳更寫道:「弟弟前幾天出發到加拿大展開新生活。臨走前我和媽媽一起下廚,準備了一桌他最愛的家常菜。弟弟像小時候那樣幫我換床單,一下子回憶都湧上來了。不過我知道離別,是為了讓大家以更好的面貌再見。我們一家人無論相隔多遠心永遠連接彼此。」