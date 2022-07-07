陳凱琳懶理閒言閒語　公開送機前畫面大談與龍鳳胎弟弟感情

陳凱琳（Grace）與龍鳳胎弟弟Derek早前捲入「血統事件」，但陳家人一於少理，繼續高調曬幸福，而Derek亦按照原定計劃和太太移民加拿大展開新生活。陳凱琳日前就公開一段自己幫Derek收拾行李的Vlog，當中更大講二人龍鳳胎的感情。

陳凱琳日前在8號風球下到機場送機。（IG/@ghlchan）

她在Vlog講道：「其實好多人都會問我做龍鳳胎會唔會感情特別好？我只可以話我同細佬嘅關係就好似你身邊最好嘅朋友一樣，由細到大我哋都會照顧大家，好鍾意分享開心同唔開心嘅事。我記得喺加拿大我哋都生活咗一段時間，因為媽咪Daddy返咗香港，我仲會經常煮飯俾佢添。所以今晚出發之前我就同媽咪一齊下廚，煮個家常便飯俾細佬再出發。去到機場，我先覺得真係好唔捨得細佬，因為我哋實在有太多回憶，不過一諗到佢同太太將會喺加拿大開始一個新生活，我就戥佢哋又興奮又期待，最後一句說話唔敢喺機場同細佬講，Derek I stared missing you, when we said goodbye.（當我們說再見的那刻，我已經開始想念你了。）

送機前為細佬下廚！（影片截圖）

點撃下圖睇送機前以及送機時的珍貴畫面：

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陳凱琳更寫道：「弟弟前幾天出發到加拿大展開新生活。臨走前我和媽媽一起下廚，準備了一桌他最愛的家常菜。弟弟像小時候那樣幫我換床單，一下子回憶都湧上來了。不過我知道離別，是為了讓大家以更好的面貌再見。我們一家人無論相隔多遠心永遠連接彼此。」