TVB最靚仔新人區俊賢被爆私生活不檢點　稱出軌搵「SP」醫腎虧？

區俊賢成第31期藝員訓練班「班草」。（IG/@sundayargo）

被譽為「嫩版黃宗澤」的區俊賢為2021年第31期藝員訓練班的新生，當時不少網民表示區俊賢與黃宗澤、馬國明和余德丞等多位明星撞樣，還有網友稱區俊賢帶有點韓國的Oppa味道，有望成為新一代小生！不過，他近日被網民大爆私生活不檢點，在有女朋友的情況下尋找性伴侶（SP），更離譜指出有性伴侶後會更加喜歡女友。

有疑似區俊賢前女友的網民在討論區上爆料！（Dcard討論區截圖）

在討論區中有位疑似區俊賢的女友開了一個討論帖名為「TVB藝人男友話為咗同我結婚， 要揾SP解決佢自己腎虧嘅問題」，當中該網民表示二人在2021年12月7日確立了戀人關係，雖然只是拍拖了短短半年時間，但是區俊賢就許下諾言：「5年後 我們一起步入婚姻殿堂」。不過該網民表示區俊賢很好色，更是非一般的好色，他被指出曾經把前女友的祼片公開上傳到網上而進警局了，不過最後就沒有留下案底，此外，更發生過順手牽羊的事件。該網民表示因為欣賞區俊賢的坦白，所以就不計前嫌，但是發來才發現江山易改，本性難移。

該網民表示區俊賢非常好色，還是非一般的好色。（Dcard討論區截圖）

原因是區俊賢喜歡看女生的大胸部，因此會使用秘密帳號向之後這些女生發出性騷擾的短信，甚至強迫該網民觀看令她非常不適。隨後網民更爆出與區俊賢第一次發生性行為時，偷偷地不做安全措施，指出這樣會影響他的表現，之後就給了兩盒避孕藥，並說：「這是最安全的。」不過當時女友服用避孕藥後情緒波動很大，就提議不吃，但是區俊賢就以出差為理由，就繼續哄她吃下。

原因是區俊賢喜歡看女生的大胸部，因此會使用秘密帳號向之後這些女生發出性騷擾的短信。（Dcard討論區截圖）

直到今年6月18日晚上，區俊賢想與女友發生關係時，出現「有心無力」的情況，於是他就向女友提出：「我想找SP解決問題」、「我能做到性愛分離的」、「最愛的一定是你」，但是女友被這個要求嚇到，但因為太愛對方，因此答應無理的要求，儘管女友已經察覺到區俊賢有可能只是找藉口出軌，而見女友答應就表示：「對不起，我就是渣男，你還為什麼對我那麼好，我可能就是沒玩夠，我會永遠愛你的，不會辜負你」，更暗示女朋友亦可以去找性伴侶，對話令人震驚！

區俊賢想與女友發生關係時，出現「有心無力」的情況，於是他就向女友提出：「我想找SP解決問題」。（Dcard討論區截圖）

後來網友得到朋友的開解，因此在6月22日晚上向男友表示一起找出問題的原因及解決，但是區俊賢立馬變臉，表示：「為什麼你不明白，就是要找SP才能解決 」，更面嘴歪理說：「你想一下我出去找完SP，我回來會內疚的，那我只會更內疚地愛你 」、「你就是不信我能性愛分離。」當時女友才驚覺區俊賢不愛自己就提出分手。不過在二人不夠兩個星期，區俊賢就找到兩個SP，其中一位更疑似中學生。

不過在二人不夠兩個星期，區俊賢就找到兩個SP，其中一位更疑似中學生。（Dcard討論區截圖）

不過在二人不夠兩個星期，區俊賢就找到兩個SP，其中一位更疑似中學生。（Dcard討論區截圖）

在帖文中的結尾，該網民透露區俊賢的家人都知道他的所作所為，原因是他的妹妹有和她聯繫，更代替他哥哥向事主道歉了。區俊賢被疑似前女友爆私生活不檢點後，其Instagram突然未能顯示，疑似瞬即刪除帳號，而《香港01》記者亦嘗試與之聯絡，但是暫時未有回覆。

網民透露區俊賢的家人都知道他的所作所為。（Dcard討論區截圖）

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