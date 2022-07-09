余曉彤孖關嘉敏、簡思恩埋身肉搏　張建聲「處男」操刀做導演？

余曉彤（Hidy）、關嘉敏（Carman）及簡思恩（Melody）最近參與動作短片拍攝，一向功力了得的她們與神秘男子互鬥依然打得激烈且拳拳到肉，埋身肉搏途中更打到周身傷痕，真是十分賣力！



關嘉敏（Carman）埋身肉搏。

有份籌備今次拍攝的簡思恩（Melody）表示，今次拍攝是一次珍貴的緣份。事緣Melody在一次聚會跟着名武術指導梁博恩（博師傅）談及在香港走動作演員路線愈來愈難，做「打女」就更少演出機會。博師傅就說與其等待機會，不如主動表現自己，他鼓勵Melody 與志同道合一起拍攝動作短片，更一口答應可擔任動作導演及動作設計。「我當然受寵若驚！博師傳係今年金像獎最佳動作設計提名之一喎！我感動到想喊！當下即刻應承佢，同埋立即籌備拍攝啦！」Melody 興奮地說。「籌備過程都一波三折，不過最後都順利拍攝完成，最驚喜係張建聲應承做短片嘅導演！其實佢係我偶像哈哈！《反黑》嗰時已經好欣賞佢。（你地條短片咁大製作？）係呀！雖然只係短片但都想認真製作，所以好感恩！多謝所有幫手嘅人！所以我自己拍攝個陣都特別賣力，始終我經驗最淺，希望睇到嘅人會再認識我多啲，對我都會有驚喜。」

關嘉敏（Carman）打到拳拳到肉。

三女在片中的動作由博師傅設計，拍攝前共花了5天時間排練，拍攝則花了3天。問排練和拍攝辛苦嗎？關嘉敏（Carman）道：「先多謝各位前輩指點，發掘到我超狼死一面，一Cut機個個都話我好狼，真係有啲唔好意思但又好High！又因為打得太投入，投入到唔小心打到對手幾下，哈哈！好彩無整傷對方，我會請食飯賠罪。其實拍呢條片都辛苦㗎，特別係我嘅動作部份好多鎖技，要同對手鬥大力，而且拍攝當日好熱好曬，都拍左成4個鐘！不過好好玩，打到夜晚返到屋企都未興奮完訓唔到！我非常鍾意拍動作戲㗎，」都打得好投入，投入到唔小心打到對手幾下，哈哈！好彩無整傷對方！」

余曉彤（Hidy）今次飾演擅長用刀的女特務。

余曉彤（Hidy）本身已有豐富的動作演出經驗，今次飾演擅長用刀的女特務，「因為拍攝之前已經大約排好晒動作，所以到現場拍攝嘅時候都算順利。為左啲動作拍到最好睇，我地每個動作都拍左好多個take，但因為拍攝當日天氣唔穩定，我地都擔心拍拍下會落大雨，不過最後好在都順利完成拍攝。」「今次係Melody主動邀請我一齊玩，我都好享受拍動作片！所以諗都無諗就好快應承參與，今次好好玩，都希望可以好快再有機會演出動作片啦。」Hidy說。

簡思恩（Melody）打得起勁。