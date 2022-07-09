魯庭暉分享MIRROR成軍前陳卓賢表演片段　間接否認Ian被雪傳聞

MakerVille行政總裁魯庭暉不時在社交平台寫下與旗下藝人的相識經過，從而給予支持和鼓勵後輩。魯生今日（9/7）在IG分享MIRROR成軍前，陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）以及柳應廷（Jer）在公司的年度晚宴上表演的片段。當時Ian彈着結他，與Edan和Jer合唱《情非得已》。



Ian最近被指因「少爺仔脾氣」遭公司雪藏。（資料圖片）

魯生先介紹2010年加入電訊盈科後，自己曾經擔任過的職位：「我2010年入電盈，咁大個集團，我做過幾個唔同嘅崗位。MakerVille之前係ViuTV，ViuTV之前係nowTV，nowTV之前係一個叫黃頁嘅部門。（By the way，我嚴重懷疑Tiger同Candy知唔知咩叫黃頁。）其實呢，我做嗰陣都二零一幾年，Google都有咗十幾年，心諗邊仲會有人拎本厚疊疊嘅黃頁返屋企查電話。而嗰陣時，呢一個部門其中一個職能就係叫啲廣告客戶嚮黃頁本嘢度落廣告。」

魯庭暉不時在社交平台寫下與旗下藝人的相識經過，從而給予支持和鼓勵後輩。（魯庭暉IG圖片）

他隨即分享在黃頁工作的見聞：「成個部門絕大部份都係sales。好多做咗好多年，我非常驚訝點解佢哋嚮二零一幾年仲sell到人落黃頁廣告。而我當時負責管理呢個部門之前，係冇乜管理sales team嘅經驗嘅，乜鬼都唔識。有一次，我自告奮勇，話要跟其中一個好有經驗嘅sales去見客，個客係工業類嘅，個老闆姓陳，行頭好窄嗰啲，全港做佢做嘅嘢嘅公司唔多過5間。咁我就梗係做足功夫啦，又市場調查、有數據、又圖表、又PowerPoint，又呢又路。諗住咁咪大啲機會sell到佢囉。雖然我心裏面係非常之茫然，因為我都唔明佢點解要落廣告，佢行頭咁窄，根本唔使落廣告係人都知佢㗎啦，仲要係黃頁喎大佬。」

魯生再描述當時與銷售員見客的情況，而銷售員的一番說話亦令他非常震驚：「上到個客度，我記得好似係葵涌嗰啲工業區嗰頭，好有經驗嘅sales同我搭緊貨lift上去嗰陣勁有禮貌咁同我講，『魯生，好多謝你陪我一齊去見客，個客一定覺得佢好重要嘅啫，咁啦，一陣等我做個開場白先，跟住你再分享你預備左啲嘢同佢傾吓計啦。』咁我梗係話好啦。上到去，個sales第一句：陳生，你有冇XX萬？陳生：咁梗有㗎，但你想點先？Sales：我幫你查過啦，同你同行，啲嘢又唔夠你好，好乞你憎嗰位張生，佢可能或者有機會會想買我哋個封面廣告，嗱我係你就唔忍啦，點可以俾佢咁樣㗎，你俾XX萬我地落廣告，我幫你搶番個頭位。我當場呆咗。然後靜悄悄咁收返埋部電腦同個PowerPoint，跟住睇sales同事拎份合約出嚟畀阿陳生簽。」

魯生在IG分享MIRROR成軍前，Ian、Edan以及Jer在公司的年度晚宴上表演的片段。當時Ian彈着結他，與Edan和Jer合唱《情非得已》。（魯庭暉IG圖片）

在黃頁工作的日子，魯生直言是難得的訓練和學習機會，好讓他體會新事物以及不同人的處事方法：「加入公司之前，我主要係做創作嘅嘢，就算之前做管理層，都係創作嘅管理。公司叫我去做黃頁，其實係畀一個非常難得嘅訓練同機會，想我學習一啲我唔識嘅嘢。再之後公司又畀機會我學下試做nowTV，跟住又學下做ViuTV，再之後又畀機會我學吓做MakerVille。有因有果，所以以後，你哋唔使多謝我，要多謝就多謝公司。」

傳Ian陳卓賢因脾氣問題遭公司雪藏 花姐：唔係事實，冇回應

說完親身經歷、體驗到有人為求達到目的處事方法後，魯生就講到他所上載Ian、Edan和Jer的表演片段，當時未紅的三人在台上落力演出：「上面條片個表演，當時我經已做緊Viutv。應該係《全民造星》之後MIRROR成軍之前，黃頁有個annual dinner之類嘅event，叫咗一啲參賽者去表演。條片仲係我拍嘅fan cam，嗰陣時冇燈牌、冇尖叫、冇媒體、冇報道、冇人知、冇人講，冇人理。我噚日諗到個畫面，令我諗番起呢條片，跟住我就message呀花，我同佢講：喂好笑喎，我諗到個畫面呀：不如你同Ian一齊去做一次雪櫃冷笑話。完」

全文的最後一句就如否應Ian被公司雪藏的傳巢。（陳卓賢IG圖片）

全文最後一句中的「雪櫃冷笑話」就如否應Ian被公司雪藏的傳聞，網民紛紛答謝魯生對Ian的支持，並表示從他分享的故事中明白到何謂謠言止於智者：「有因有果，佢哋都係好努力由冇人識、冇人鍾意被欽點去Annual dinner表演，直到今日可以喺紅館開演唱會」、「多謝魯生，完全表現出謠言止於智者」。

同場加映

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