容祖兒公開落淚歎孤獨心酸　落力跳舞甩腳甲周身損傷獲讚敬業

天后容祖兒（Joey）北上後密密接騷，近日才終於放假休息，罕有曬出水着性感靚相，獲不少網友大讚Keep得好。而容祖兒近日參演內地真人騷《牧野家族》，於最新預告片中，她不斷呈現面臨崩潰的狀態，更在鏡頭前落淚，更公開同母親談及內心說話等，網友頓時為她大感心痛。



容祖兒罕有曬性感泳衣照。 (ig@yungchoyee)

而經理人霍汶希（Mani）日前接受內地媒體中新文娛訪問，她透露容祖兒工作相當勤力，受傷都堅持繼續跳舞，連甩埋腳趾甲都在所不惜，令身為好姊妹的霍汶希大感心痛。

霍汶希透露容祖兒跳舞跳到甩腳趾甲都繼續跳。 (資料圖片)

霍汶希憶述：「有一次她去拍MV，那首歌是要跳舞，跳完舞有幾個動作都要跪在地上，碰撞得特別厲害，然後她受傷了，她半月板都受傷了，腿都受傷了。但她那個舊傷還沒好她又去跳舞，所以我有時候見到她的腿真的很心痛，有瘀青，然後我見到她的整個腳指甲都脫了，因為她一直跳舞弄傷她的腳趾，整個腳趾甲都不見了。」

容祖兒和霍汶希圈中出名姊妹情深。（網絡圖片）

霍汶希見到甩甲直呼恐怖，而容祖兒亦歎腳趾變得好醜。霍汶希隨後勸說容祖兒不要太賣力，要好好保護自己雙腿。隨住容祖兒《牧野家族》落淚片段成微博熱話，霍汶希的訪問片段亦於微博廣傳。不少網友都直呼容祖兒「好拼」，勸她好好照顧自己，又稱讚她是「敬業祖」。

霍汶希為容祖兒感到心痛。（中國新聞網片段）

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