黃一山學霸細仔英國名牌大學畢業　大仔患罕見病年花過千萬養兒

「細龜」黃一山早已將工作重心轉移到內地，雖然在新冠肺炎疫情下，不少藝人的工作都大受影響，但他仍能狂接Job，撈得風生水起。不過收入豐厚的同時，支出亦不少，細仔黃頌匡自小就讀國際學校，2019年考入英國倫敦大學學院（UCL），學費驚人，直至日前黃一山在微博公布喜訊：「三年苦讀，小兒子終於在倫敦大學學院畢業（世界大學排名第八），並且考獲二等A榮譽學士學位〈差一點就一等榮譽了），本月中便學成歸來，終於一家團聚了。」



黃一山細仔黃頌匡自小就讀國際學校。（微博@黃一山）

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對於細仔畢業後的安排，早前黃一山接受訪問時就透露細仔打算申請國內的大學繼續讀碩士。除了為細仔供書教學之外，黃一山還要照顧患罕見病的大仔黃頌衡，大仔在8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症，患者會身體機能衰退，現時大仔已不良於行，需靠輪椅出入，起居飲食由黃一山太太負責照顧，而黃一山就努力賺醫藥費，他曾透露兩名兒子的學費加醫藥費，每年花費超過千萬元！

黃一山大仔黃頌衡在8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症。（微博@黃一山）

早在19年前就全家搬到廣州定居的黃一山，曾表示自己現時在內地生活安穩，無須擔心額外開支，他又指香港物價指數太高，每個月都要用幾萬元，但在內地一萬多元就可以過上不錯的生活。其實黃一山一開始在廣州買了一層樓，但幾年後他決定賣樓，將所得的錢一部分用作投資，一部分留給兒子，之後租了一套逾300平方米（約3,229平方呎）的複式大屋居住，月租只需一萬元左右，相當劃算！

黃一山現時在廣州租了一套逾300平方米（約3,229平方呎）的複式大屋居住，月租只需一萬元左右。（影片截圖）