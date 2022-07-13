陳錦鴻廣州買近千呎大屋　同兒子起立聽國歌：感受中國人的驕傲

現年55歲的陳錦鴻曾參演不少劇集，塑造了無數經典角色，但他一度為了照顧自閉症兒子而息影，直至近年低調復出，除了與鄧萃雯合作拍攝ViuTV劇集《婚內情》之外，更北上吸金。早前陳錦鴻接受內地傳媒訪問時，大談在內地發展的近況，他透露自己在內地多數出席商演活動，獻唱經典金曲，更大讚內地生活舒適：「我很喜歡內地，也很喜歡在內地登台。我可以去不同的地方看看，真的不得了。」



2019年陳錦鴻與鄧萃雯合作拍攝ViuTV劇集《婚內情》。（視覺中國）

陳錦鴻近年不時在內地登台演出。（影片截圖）

陳錦鴻與太太杜雯惠育有一子陳駕樺（Edgar），但由於Edgar患自閉症及中度智障，兩公婆為了照顧兒子全面停工，一家人更搬到西貢村屋居住，兩公婆亦親自教導囝囝，慢慢學習生活技能。陳錦鴻不但自學相關醫學知識，還出書分享自己的經驗，而兩人的努力亦有回報，Edgar在上小學時選擇在主流學校就讀，還曾考獲全級第一名。隨着兒子順利升讀中學，陳錦鴻終於可以暫時離開屋企，到內地工作。

陳錦鴻與太太杜雯惠一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

早年曾到內地拍攝《新上海灘》的陳錦鴻，驚嘆內地發展迅速，過往他經常來回內地及香港工作，直至2019年他在廣州買了一間約90平方米（約969平方呎）的屋，平時在家練書法、睇書、煮飯，過着平淡、自在的生活，陳錦鴻認為在內地居住才能更深入感受祖國：「我（買房）也是希望我的孩子可以跟內地有些關聯。他長大以後也可以有機會來內地，學習也好，生活也好，需要有個『基地』。」陳錦鴻透露每日都會睇央視新聞頻道學普通話，而跟北京老師學的囝囝普通話也講得更好：「回歸之後，香港每天七點半都會播國歌，我和兒子都是起立（來聽）的。我要讓他感受到作為中國人（的驕傲）。」