現年22歲的邱晴(Mandy)於2021年離開無綫,及後簽約新經理人,成為樂宜(Lokyii)和日本AV女優濱崎真緒的師妹。邱晴曾透露未來會轉型做KOL,並轉攻小朋友市場,雖然幕前演出大大減少,但她不忘更新社交平台好讓粉絲得知自己近況。



日前,邱晴在IG上載數張出海遊玩的泳衣靚相並寫着:「What makes a Sunday feel like Sunday. Btw I have been going to the gym for 4 months now. Results won’t happen overnight. Just make everyday better.(讓星期日感覺像星期日,我已經健身四個月,成果不會立即見效,讓每一天變得更好。)」她穿上粉紅色比堅尼大曬纖腰及Fit爆身形,修身成功的她搣甩從前的「肥妹仔」形象。網民大讚邱晴蛻變成功:「健康性感」、「Mandy 2.0 keep going」。

