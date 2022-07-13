高海寧扮小龍女被指請打手呃Like　真身霸氣回應：從來不買粉絲

香港藝人高海寧（高Ling）早前與王浩信及張振朗一同北上發展，於內地參與節目《無限訓練班》內扮演「小龍女」一角，但卻惹起網民不滿。網民認為內地藝人孔連順反串都比她演得出色，又問到高Ling到底請了多少「打手」來讚她。

高海寧穿上全白色的古裝挑戰新角色。（IG/@sammkoling）

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高Ling日前主演的劇集《童時愛上你》正在熱播，劇中高Ling飾演女強人雷紫彤（Amanda），但因為一次意外而變成智商只有8歲的彤彤。高Ling在劇中演小孩角色得到網民的認同，覺得她的演技十分好。

由高海寧任女主角的新劇《童時愛上你》首播，飾演霸氣女強人雷紫彤（Amanda）。

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但早前高Ling扮演「小龍女」則不受網民認同，有網民批評「這個小龍女有點憨」、「這個角色很容易被罵」及「不像，又稱她還是不適合太仙氣的角色」等等。網民在高Ling的社交平台留言問：「你這買了多少評論，居然都昧着良心說好看，你這還不如孔連順那個。」而高Ling則被這個留言釣出，回應這個網民：「我的評論區都超真實的！好嗎？從來不買粉絲和評論，大家對我的讚美是帶著愛的，你不愛沒關係呀～反正我又不缺！」有網民則安撫高Ling：「其實演的真不錯，可能每個觀眾期待值都比較高，所以感覺每次到了一個高點就馬上下來，沒有延續，不過姑姑每次的演技真的很好，特別飾演真情流露的那些片段，超級棒」、「不管是哪個版本，真心演繹，都是不錯的」及「最愛笑的小龍女」等。