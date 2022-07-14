玩爆你個腎｜COLLAR全員崩潰　Ivy So被點名批評跳舞差爆喊

KB（李健宏）的整人節目《玩爆你個腎》已經做了11年，多年來整蠱了不少藝人，近日播出的最新一集的對象便是人氣女子組合COLLAR（除了沈貞巧（Gao）、李芯駖（Sum Ling）是做媒）。而節目中KB成功令一眾團員爆喊，尤其是Ivy So，被玩得體無完膚，喊得最勁。



最新一集《玩爆你個腎》。（YouTube）

節目中開始以意大利文化節宣傳找來COLLAR來拍宣傳片，為了讓她們誤以為是真，特意找來真的意大利人和她們溝通。期間有一名全程板起臉的女人負責主導拍攝宣傳影片，她多次刁難COLLAR各位團員，對每一位團員也是用「呢個、妳呀、企係左邊第一個」等形容詞來稱呼她們，讓COLLAR們覺得非常不尊重，連名字也不叫，尤其陳泳伽（Winka）覺得對方極不尊重。

左起邱彥筒（Marf）、蘇芷晴（So Ching）和黑臉女人。（YouTube）

經過一整輪的刁難，包括針對邱彥筒（Marf）的紋身令拍攝進度拖慢、直接用不禮貌的語氣開聲指許軼（Day）做的動作有問題等，已經令Winka躁底。到了最後黑臉女人要求她們即場跳一支舞做宣傳，多翻綵排，跳了幾次也認為她們跳得不好，最後更拉了Ivy So出來，直言8人之中沒有了她，效果會更好。聽到黑臉女人再責備Ivy So，Marf走出來為Ivy So護航說：「我哋COLLAR係8個人」。

畀KB係咁玩都唔知情。（YouTube）

經理人同時也開聲說休息一下，之後休息期間Ivy So便爆喊，身邊的隊友也感到委屈一起爆喊。最後COLLAR連同經理人一起說不拍攝要走，Winka與Marf也多次討論中說對方不尊重，同時撐隊友沒有問題，相當有義氣。當她們拉隊走的時候KB便走出來跳舞，眾人知道是被玩了，Winka大呼「做乜嘢呀」，然後又再一次哭成淚人，其他成員同樣也相繼淚崩。

事後KB都逐一問大家最深刻的是什麼，Day先說：「鬧Ivy，因為真係水金好誇張。」KB繼續恥笑Day，咁誇張都相信呀，Day自稱：「係呀，我係傻仔」。輪到Ivy So的時候，Ivy So坦言當下被鬧跳得唔好真的超受傷：「因為呢排係我自信心最低嘅時候，我成日質疑自己，幾時我可以進步到係非常好呢。」