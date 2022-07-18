獨家｜鄧佩儀加國回歸校園　名校續修工管學士：說過回來完成學業

藝人鄧佩儀（Gloria）近年是TVB力捧的花旦之一，這幾年拍攝劇集都是充當女主角，尤其是在《換命真相》中有不錯的表現，獲觀眾激讚。在去年11月Gloria在備受力捧的時候回到加拿大放了一個假期，在對外訪問中稱因為疫情關係有四年沒有見過家人，非常想念他們，所以向公司請了一個假期，期間曾傳出指是被公司雪藏而回加拿大。

Gloria返咗加拿大都一段時間。（IG：gloriapuiyeetang）

至今Gloria回到加拿大已經超過半年以上，並沒有回港跡象，不時也可以看見Gloria分享在當地日常生活的動態照片。近日有讀者爆料，她在加拿大讀書，指Gloria是她的同班同學。

記者特意短訊問到Gloria是否屬實，她很快便回應這件事：「確實正在讀書。其實以前曾說過一定會找時間回來完成我的學業，而很感謝公司去年年頭讓我請假回來讀書。本來報了名應該去年九月開學的，但最後因工作關係才推遲到今年的一月份學期先開始。正在UBC尚德商學院完成我的工商管理學士學位，也有額外再讀一些關於電影製作的課程。」

對於外界的揣測，Gloria一概亦不再多回應，為免再節外生節，但很感激公司的支持，相信不久便會回來香港，再在幕前看見觀眾。