JLo與Ben Affleck情緣跨二十年　當年婚前協議訂立一週性生活4次

美國天后Jennifer Lopez（JLo）去年4月與賓艾佛力（Ben Affleck）復合，二人相隔二十年再度一起，二人自4月訂婚後多次傳出婚訊。上星期六（16日）外媒爆出JLo與Ben Affleck在拉斯維加斯已經共諧連理，正式成為夫妻，有傳二人結婚前，有一份婚前協議的出現。這份婚前協議在他們之前分開時已經有在流傳，現今他們結婚時再次被拿出來講成為熱話。

JLo與Ben Affleck婚前已經簽好婚前協議 （ig@jlo)

根據外媒報導，JLo與Ben Affleck在結婚前已經簽好婚前協議，離不開財產的分配之外，還有一項令大家很感興趣的就是「性條款」，條款內容大約是「每週的性生活要有四次」。這條條款有網民認為他們的婚前協議會否列得太詳細，連性生活也要先訂好規矩，但亦有不少網民表示祝福Ben Affleck有愉快的生活，亦有網民認為這個條款合乎JLo的人設，所以不感意外。

每週的性生活要有四次是JLo與Ben Affleck的婚前協議其中一項 (ig@jlo)

JLo與Ben Affleck的緣份來自20年前，在2002年時他們曾拍拖兩年，當年二人愛得轟烈，Ben Affleck送上的價值120萬美金的六卡粉紅大鑽戒向JLo求婚，二人於2003年宣布要結婚，但在婚禮前數小時宣布告吹，最終於2004年亦分手收場。分手後二人分別結婚成為父母，各自的婚姻最終都走向離婚，再次恢復單身的他們，最終在去年4月世紀復合，如今更共諧連理。婚後JLo更改名冠夫為「Jennifer Affleck」，低調的放閃。