蔡淇俊唔認係陳自瑤前男友　突然自爆已婚否認鍾意男人：呸呸呸

現年38歲的蔡淇俊在2014年離開TVB後到內地發展，更轉戰飲食界做老闆，現時擁有五間米線店和火鍋店外，最近還開了一間Cafe，搞得有聲有色。雖然已經淡出幕前，但蔡淇俊仍活躍於社交平台，不時拍片分享近況，不過在早前的一段影片中，蔡淇俊與一名男友人大髀貼大髀坐，還十指緊扣唱歌，態度親暱，因而惹來同性戀疑雲，但蔡淇俊隨即否認，更突然自爆已婚！



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蔡淇俊突然自爆已婚。（抖音截圖）

蔡淇俊寫道：「談感情我只牽愛人的手，對友情我只喝兄弟的酒。」又留言表示：「我不善言辭，愛你的話都藏在心裏，溢出眼裏」，有網民對於二人的親暱行為十分疑惑，問他們為何手拖手，蔡淇俊就答道：「酒到位了哈哈哈」，又有網民問到他們是否情侶，更直問「你鍾意咗男人？」蔡淇俊亦否認：「呸呸呸，怎麼可能」，亦有網民認為蔡淇俊「冇可能係」，並問他結了婚未，蔡淇俊回覆道：「結了」，大方承認已婚！其實蔡淇俊入行以來甚少緋聞，2004年他因與陳自瑤合作拍劇而發展姊弟戀，不過戀情維持了4年就結束，有網民留言問道：「這不是陳自瑤的前男友嗎？」但蔡淇俊就回覆：「我不認。」

愈來愈索！（IG@chenchiyiu）

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近年愛上玩抖音的蔡淇俊，不時大曬健碩身形，但早前他就突然戴長假髮、化濃妝扮女人，網民對他的造型大感奇怪，紛紛留言問他「受了什麼刺激」？其後蔡淇俊拍片解釋過往在TVB工作時經常扮女人：「其實以前在TVB什麼角色都演過，但也經常反串女角色，所以我就駕輕就熟，得心應手。可能這幾年重心都在生意上，太久沒有在電視螢幕出現，突然這樣一個反差，大家都好驚訝，或者都已經忘記我是一個演員呢，不過這樣演繹一下，算是過過戲癮也是挺有趣的，雖然大家未必喜歡看。」