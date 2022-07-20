張沅薇重操故業做主持緊張失眠　遇女神蘇皓兒惺惺相惜

90年代兒童節目《閃電傳真機》女神張沅薇（Amy），息影逾20載後，年初宣布復出進軍KOL界，繼在個人頻道推出「Amy廚房」分享下廚心得，最近又聯同可宜、鄭啟泰主持網上平台健康資訊節目《醫師Talk》，與嘉賓及醫生分享健康訊息，日前節目邀請了「宅男女神」蘇皓兒（Chloe）大談健康心得，兩代女神張沅薇與蘇皓兒首度碰頭惺惺相惜，當中張沅薇更笑言被對方魅力吸引，令她目不轉睛。

蘇皓兒（中）作客張沅薇、可宜和鄭啟泰主持網上平台健康資訊節目《醫師Talk》。

提到相隔逾20載再次主持節目，張沅薇表示心情緊張，拍攝前一晚更緊張到失眠，她說：「每次有幕前工作，前一晚都會緊張到瞓唔着，跟住唔夠瞓就會生眼瘡，覺得自己要克服呢個問題，好彩今次兩位拍檔可宜同啟泰都係好有經驗嘅主持，可以提點我，始終對主持工作都有啲生疏。」為了做好主持工作，張沅薇自言將勤補拙，事前做足準備功夫，她謂：「節目每次都有唔同主題，我會因應主題上網睇好多資料，了解一下，可以令自己喺節目期間識得去發問，同參與嘉賓嘅討論。」張沅薇直言主持工作需要臨場發揮，所以對她來說甚具挑戰性。

張沅薇直言重操故業做主持緊張到失眠。

對於首次跟「宅男女神」之稱的蘇皓兒見面，張沅薇自言被對方魅力吸引，她說：「佢嚟我哋節目分享美容貼士，雖然佢年紀輕輕，但已經好識得養生、護膚，我覺得自己要好好向佢學習，佢真係好健康，而且又charm，我對眼未停過咁望住佢，因為佢短頭髮又眼大大，係我鍾意嗰類型，想當年自己經理人唔畀剪短髮。」

張沅薇自言被蘇皓兒的魅力吸引。

此外，自言曾是《閃電傳真機》迷的可宜，首次跟張沅薇合作，大讚對方很親切、斯文，主持表現未有生疏；而鄭啟泰就指希望透過今次節目，令不同年齡層人士注重健康，宣揚為身邊愛的人而健康。另外，即將是可宜38歲生日，日前到著名攝影師曾力山先生studio，為節目拍攝宣傳硬照，期間工作人員為可宜送上蛋糕祝賀，對此可宜表示高興：「今年係結婚後首個生日，相信老公會畀驚喜自己，因過往生日，老公都會花盡心思為我慶祝。」