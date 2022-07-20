吳彥祖美國近四千呎複式大屋成功放售　現代感十足戶外花園設泳池

現年47歲的吳彥祖（Daniel）在美國出生和成長，年輕時憑着靚仔外形及實力逐步成為香港電影界的一線男星。不過近年Daniel與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）搬返美國居住，並在當地繼續發展演藝事業。早前有消息指Daniel因考慮到Raven的教育問題，計劃由灣區搬到洛杉磯居住，近日更有網民爆料指Daniel位於奧克蘭的豪宅一掛牌已經吸引不少買家，最後更以全現金交易的形式成功放售！



近年吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）搬返美國居住，並在當地繼續發展演藝事業。（視覺中國）

Daniel的複式大屋位於加州奧克蘭Upper Rockridge社區，周圍豪宅雲集，環境清幽，大屋面積達3,948平方呎，共有5間房，設計充滿現代感，整體簡約大氣，客廳擺放了兩張米白色梳化，飯廳設有一張長餐枱，戶外花園有一大片草地、泳池及燒烤爐等，而臥室就位於大屋的上層，主人房有衣帽間、超大浴室及休息區，露台亦可欣賞花園靚景，屋內更設有健身室，隨時隨地都可做Gym。

點擊下圖逐格睇：

+ 37

據知Daniel在2020年以390萬美元（約3,062萬港元）買入這間大屋，最後以429.5萬美元（約3,372萬港元）售出，不少網民都大讚豪宅設計可見Daniel的品味，更笑言極有可能是粉絲出手買入：「買家還能獲得男神的簽名」、「男神泡過的泳池啊」、「彥祖睡過的床」，相當搞笑！