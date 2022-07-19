I SWIM︱袁澧林入行即獲ViuTV重用　「文青女神」原來曾惹官非？

ViuTV劇集《I SWIM》雲集一班炙手可熱的靚仔偶像，除了MIRROR的呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）和王智德（Alton），還有「陳冠希接班人」魏浚笙（Jeffrey）、書生味濃的王智騫（Martin）等，而他們更常常赤膊上陣，睇到觀眾目不暇給。當然，一眾女演員亦一樣有睇頭，特別是飾演冠中書院領袖生施詠的袁澧林（Angela），她在戲中常以校服Look亮相，望落極級清純，女友度爆燈，完全不似快將29歲，而她與Jeffrey的談情戲更是Sweet到入心。

點擊下圖觀看袁澧林《I SWIM》精美劇照，以及精選IG靚相：

+ 28

現年28歲的袁澧林在沙頭角長大，修讀副學士課程及浸會大學工商管理學院會計系學士課程期間已經投入演藝工作，2015年出道的她不久便獲ViuTV重用拍攝正式開台前狂Loop的短劇《We I U》（2016），並因此旋即得到觀眾注意，其清新風格更使她贏得「文青女神」稱號，及後她亦參演了處境劇《三一如三》（2016）、擔正做女主角的《瑪嘉烈與大衛系列 前度》（2017）、客串出場的《仇老爺爺》（2019）和剛剛開鏡的《殺手廢J》等劇集，比起不少「親生女」更多拍劇機會，而她亦曾北上參演武俠劇《聽雪樓》（2019），飾演宣萱女兒並繼承對方拜月教教主之位，戲中作惡多端的她更有不少表現空間。

袁澧林在《瑪嘉烈與大衛系列 前度》擔任做女主角。（劇照）

內地網民指袁澧林在《聽雪樓》中比女主角袁冰妍更加搶眼。（劇照）

袁澧林在電影界的發展亦相當不俗，在《那一年，我17》（2016）中擔任正的她，之後亦在《白色女孩》（2017）中肩負女主角重任，而她更在此片中與日本男神小田切讓有大量對手戲，令不少圈中人大感羨慕，至於她最近上映的新片《闔家辣》的演出亦備受關注，一場與Edan鴛鴦共浴的戲份更睇到一班爵屎（Edan粉絲專稱）眼火爆！

袁澧林在《闔家辣》中與Edan鴛鴦共浴。（劇照）

順帶一提，袁澧林在2017年曾一度惹上官非，當時她仍未過檔古天樂旗下的Triple S Artiste Management，還是隸屬於種星堂（StarzPeople），種星堂便入稟控告私自在外接工作，要求交出所賺取的酬勞及賠償，及後她指自己與公司有誤會，雙方已和平解決問題，她接受訪問時說：「同公司一直合作愉快，我冇私下接工作，亦都冇呢個膽量。之前係有啲誤會，有啲唔知邊度嚟嘅傳聞，與公司溝通後已經冇事。我是飲水思源的人。」