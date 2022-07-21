MIRROR演唱會直播場公開發售　IOS系統及海外MIRO被排除在外

香港人氣男團MIRROR將於下星期展開一連十二場的演唱會，首次挑戰紅館四面台的他們已經密鑼緊鼓的排練。MIRROR演唱會早前因售票而鬧至滿城風雨，除了一票難求外，買票亦多多「制抓」，令一眾MIRO怒轟公司。

MIRROR十二子將於下星期展開一連十二場的演唱會。（莫匡堯 攝）

早前MIRROR 公司宣布在旗下直播平台「MakeALive」將會進行直播，網上直播門票原定於上周五（15日）中午12時公開發售，但當日因為技術問題而把開售日期推遲。今日（20日）下午官方公布直播門票即時發售，而直播的日子將會是7月30日、7月31日及8月5日（3場）。

MIRROR 公司宣布在旗下直播平台「MakeALive」將會進行直播 (MakerVille facebook)

雖然大家終於有好消息，但大會指今次直播IOS系統卻不支援，若MIRO卻看直播必須使用瀏覽器或Android系統才能觀賞。除了瀏覽系統的限制外，將海外的MIRO排除在外，要香港用戶才能觀賞，令一眾剛平息怒火的MIRO又再不滿，直接到官方社交平台留言，以示不滿。

大會指今次直播IOS系統卻不支援 (MakerVille facebook)

將海外的MIRO排除在外，要香港用戶才能觀賞 (MakerVille facebook)

根據官方公布直播門票為380元，門票包括大會主畫面直播及四面台自選直播。已購票的粉絲MIRO可同時使用兩部裝置欣賞。而MIRROR官方歌迷會MIRO的會員，直播門票為280玩，門票包括大會主畫面直播 、四面台自選直播及MIRO專享後台直播。MIRO可同時使用三部裝置同時欣賞，但每位MIRO只可購買一張。