白色強人II｜王菲尋求突破想演性工作者：有人留意到就係一件好事

王菲於2019年成為香港小姐亞軍暨最上鏡小姐，入行後參演過《愛·回家之開心速遞》、《刑偵日記》、《星空下的仁醫》以及亞洲心動娛樂的《逐流時代》等多套劇集。今日（21/7）王菲出席《白色強人II》，接受《香港01》訪問時自言想挑戰更多不同的角色，就算是性工作者或是被姦殺的學生妹都不介意。



王菲在《白色強人II》中飾演胡定欣的下屬。（陳順禎攝）

劇中王菲飾演胡定欣的下屬，跟着「視后」拍劇，王菲直言壓力頗大但同時間學到很多技巧：「我有時真係會照住個劇本讀，有時定欣反而會叫我唔好跟晒個劇本對白，要照自己Style。佢都有幫我，所以佢係好好嘅前輩。」

《白色強人II》是王菲第一套演出的劇集。（陳順禎攝）

回看當年的演出，王菲坦言覺得戲技太過幼嫩，現在再拍的話一定會演得更好。她說：「生硬咗少少，有啲緊張，始終嗰次都係第一次拍劇，好多時候都要讀啲比較長嘅對白。嗰時會覺得讀晒啲對白就算，而家再試多啲我諗會好啲。」

王菲經常飾演專業人士。（IG@wongfeiiiiii）

她說自己經常飾演律師、醫生一類的角色，表示想接拍一些更有挑戰的角色。記者問她會否考慮接拍性工作者或是學生妹一類較特別的角色，她就回答：「我覺得OK，因為呢啲大家反而會記得，做演員我唔會規限自己做邊類型，有人留意到就係一件好事，唔會太抗拒嘅。」即是心裡會有牴觸？她說：「有劇本嘅時候，我可能就突破到呢。」