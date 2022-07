今日(22日)是前無綫(TVB)新聞主播梁凱寧(Maggie)的30歲生日,Maggie在IG Post出一系列靚相,並寫道:「Happy Birthday to me. 突如其來的校服party,Thank you my dear friends for making my birthday sooooo special.」相中Maggie以校服Look上陣,更嘟嘴賣萌,網民紛紛留言大讚又靚又可愛!



生日快樂!(IG@maggieleung0722)

Maggie自離巢後作多方面發展,除了做節目主持之外,早前她剛剛完成在中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系為期兩年的言語語言病理理學碩士課程,她更透露如無意外的話,8月會正式開始言語治療師的工作。Maggie表示她不會放棄幕前的工作,更早在兩年前成立了一間廣告及製作公司,至今已經接過約30個大大小小的項目,她希望將來可以製作有關言語治療的教育短片,提高公眾對言語治療的認識,非常有意義!