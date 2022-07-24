曾志偉藉內地合拍資源爭取機會　為藝人增加收入：搵到錢自然開心

曾志偉在去年年初重返無綫（TVB）並擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，上任短短8個月又獲委任為總經理（節目內容營運），以全新身份回到TVB的他，早前接受內地傳媒訪問時，坦言面臨不少壓力，但他仍欣然接受挑戰：「TVB不僅是屬於香港人的免費開放平台，更是我最開始成長的起點，樹大招風，但也可以遮陰，TVB一直願意做大樹來呵護年輕人成長，我有責任把它做得更好。」



曾志偉在去年9月升任無綫總經理（節目內容營運）。（視覺中國）

TVB與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》非常成功。（電視截圖）

曾志偉更找來王祖藍回巢，出任首席創意官一職，而早在內地站穩陣腳的的王祖藍，即帶隊率領一班藝人到內地交流，希望讓更多TVB的演員北上參加綜藝節目：「最重要的是讓全國人民都看得到TVB，知道這個電視廠牌還在活躍，我真心希望內地和香港可以在情感、民間文化等各方面進行充分交流。」王祖藍更率領王浩信、高海寧及張振朗參加《開播！情景喜劇》，三位演員都要重新適應表演方式，他大爆三人從頭喊到尾，但同時亦獲益良多：「見到了很多優秀的內地製作團隊、導演和演員，希望能有更多的機會和內地觀眾見面，希望視野和見識可以得到開拓。」

王祖藍大爆王浩信、高海寧及張振朗參加《開播！情景喜劇》從頭喊到尾，但同時亦獲益良多。（微博@東方衛視開播情景喜劇）

近年TVB與內地平台合作推出了不少合拍劇，包括《飛虎之壯志英雄》、《非凡三侠》、《伙記辦大事》、《刑偵日記》、《使徒行者3》等等，曾志偉亦透露合拍劇集及綜藝節目將會是TVB的動向，他希望藉着聯同內地共同編寫劇本及製作節目的機會，為香港藝人爭取參演節目的角色，同時又可創造額外機會，增加這些藝人的收入及曝光率。其實曾志偉曾在接受《香港01》訪問時提及希望幫助同事獲得更高報酬：「我返嚟其中一個任務，大家都搵到錢，我希望藝員比以前搵到更多嘅錢，佢搵到錢，佢自然就開心，佢自然就會喺度，以前有好多藝員離開TVB變為仇人，我希望呢件事第日唔會發生。當大家應該拍嘅劇拍到，應該搵到嘅錢搵到，有機會喺出面拍啲嘢，件事慢慢就會好。」

即將在下周一（25日）播出的《白色強人II》由TVB與優酷聯合出品。

曾志偉希望藉着聯同內地共同編寫劇本及製作節目的機會，為香港藝人爭取參演節目的角色，同時又可創造額外機會，增加這些藝人的收入及曝光率。（資料圖片）