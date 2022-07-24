MIRROR演唱會︱姜濤國際歌迷會被指炒飛　涉款過百萬惹粉絲不滿

男團MIRROR的12場紅館演唱會下周一（25/7）正式開鑼，由於一票難求瞬即掀起全城撲飛潮。前日（22/7），《香港01》收到粉絲報料指早前經「姜濤國際歌迷會」購買MIRROR演唱會門票，但近日就收到歌迷會以Whatsapp通知，指因為有人舉報他們涉嫌炒飛，所有門票均被Hold起，在無法提供門票的情況下，歌迷會會全數退款給受影響粉絲。不過部分粉絲就認為歌迷會交代不清，追問一日亦沒得到詳細交代，而由於是次購票須提供個人資料，他們亦擔心資料外泄等等的問題。就此事，《香港01》先後聯絡了兩位受影響的粉絲以及其中一位「姜濤國際歌迷會」Admin了解事件詳情。



男團MIRROR的12場紅館演唱會下周一（25/7）正式開鑼，一票難求掀起全城撲飛潮。（MIRROR IG圖片）

受影響粉絲之一的鄧先生指，6月頭有「姜濤國際歌迷會」的Admin聯絡他表示可以代為購票。鄧先生說可能因平時會為歌迷會做義務工作，所以Admin出於好心幫忙購票，他先後向歌迷會購買8張$1280的門票，而每張需加$120手續費，鄧先生當時亦立即過數給Admin，但直到7月21號，歌迷會方面表示「冇飛退款」，鄧先生追問下就發現歌迷會的門票來源根本不是MakerVille：「佢哋各自私下聯絡某啲姜糖話『冇飛退款，因為有人質疑我哋炒飛』，自然好多人追問落去，唔係一句冇飛就算數…又有人追問點解要收$120行政費，因為$120行政費應該係MakerVille收，追問落去原來買飛嘅Source唔係直接經MakerVille，係經咗一個第三者，我唔知道點解個負責人咁有把握啲飛會到手。」

點撃睇鄧先生所提供與Admin的對話：

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鄧先生激動地表示不是退錢就能解決問題，他需要的是歌迷會一個詳細交代，包括第三者身份等等：「你而家畀番錢我都冇用，個問題係，如果喺你銀行戶口攞咗錢去投資賺咗幾百萬，跟住入番落去畀你得唔得？一樣道理，從中有冇人詐騙而獲得利益，冇人知…而家係誠信問題，我要交代朋友，係誠信破產嘅問題…要追究第三者去咗邊？第三者係邊個？好簡單，供個第三者出嚟就得。我親自問佢，佢就話第三者啲錢畀咗主辦單位，攞Prove出嚟就得，我哋咪追究主辦單位。」

他更不滿歌迷會所指的最壞情況下會在21日內退錢：「點解要21日之後先退錢畀我？你冇（飛）咪而家即刻退錢畀我，我覺得完全係欺騙我金錢，我到而家都未收番錢（鄧先生後來告知已在7月23日收到退款）。（受影響粉絲數量同金額大約幾多？）幾百位，佢哋話拎咗百幾萬出嚟畀第三方都未收番。好簡單，你畀咗百幾萬唔係問題，攞Prove出嚟就得，百幾萬過咗畀邊個？嗰個人又過咗畀邊個？唔係普通人可以拎到嘅資料，我睇下從咩途徑，係咪要報警先可以追究到底，而家我畀咗嚿錢，我唔鍾意俾人呃。」

鄧先生指姜濤曾拿着「姜濤國際歌迷會」的利市封拍照，因而當初十分相信歌迷會。（姜濤IG圖片）

另一位受影響的粉絲陳先生則是參與了「姜濤國際歌迷會」的抽飛活動，他與女兒一同抽中$1280的門票並已付款，後來同樣被告知「冇飛退款」一事。陳先生認為歌迷會欠缺交代：「我哋質問佢，佢都淨係話唔關ViuTV事，第三方佢又唔交代出嚟，淨係識退款，同埋話歌迷會俾人抹黑話炒飛。」陳先生續指事件令他和女兒非常失望：「本身係阿女生日禮物，佢25號生日。」

點撃睇陳先生所提供的對話截圖：

對於粉絲的各種疑問及指控，《香港01》亦聯絡到「姜濤國際歌迷會」其中一位Admin回應有關抽飛及退款一事。Admin表示會員於7月15日抽飛並付款，抽飛時亦表明「如果門票未能順利到手，將會全數退款」，直至7月21日得知沒有門票時，她已立即於24小時內完成退款手續：「有人話攞咗嚿錢好耐去牟利，呢個就唔係好正確。」

她解釋因得知很多人未能成功購票，於是希望找方法幫大家，卻被外界抹黑為「賣黃牛」，第三方亦指是因為這個傳聞令所有門票被Hold起：「透過一個渠道識咗一個人，佢就可以幫我哋拎到幾大數量嘅飛，於是就經第三方買飛，當時畀咗大約一半嘅錢去Hold飛，但都有協議到一個時期，如果嗰個時間畀唔到飛，我哋就會取消晒所有。演唱會愈嚟愈近，佢就話得唔到飛，我哋得到嘅答案係，外面傳我哋個會賣黃牛，當然會入面嘅人就知道唔係。因為我哋唔係正式歌迷會，已經成日俾人話我哋係詐騙集團、呃錢，我哋都冇收會員錢，點解會構成呃錢？」她透露雖然仍未從第三方收回訂金，但自己已先墊支退款給受影響會員：「要佢哋安心，同埋唔好畀佢哋有損失。」而歌迷會亦與第三方保持聯絡，對方承諾會退回餘額。

姜濤國際歌迷會Fans Page。（網上截圖）

至於會員擔心實名購票的資料外泄問題，她就表示會員資料從未落入第三方手中：「第三方有話嚟到嘅飛有啲係實名，有啲唔係實名。當時抽飛就同佢哋講全部都實名，為咗唔好畀佢哋拎出去炒，就拎咗佢哋身份證上面嘅名，同埋身份證頭4個字，為咗嚟攞飛時對番係咪佢本人。資料都未畀第三方，因為佢哋根本都未畀飛我哋，資料完全喺我哋Admin嘅電腦入面，所以唔會資料洩露同埋畀咗第三方。」

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」亦有會員討論此事。（網上截圖）

對於粉絲要求一個詳細交代，她激動表示已經將得到的資訊全部轉達給他們：「佢哋叫我哋交代，我哋係咪叫第三方交代，第三方又話第四方，真係沒完沒了，我哋都覺得有冇搞錯，但都要解決件事，就係即刻退番錢畀所有人…抽飛嗰時做咗幾日通宵，我都唔知做咗咩嘢而家要交代，好無奈。」