倪匡逝世｜蔡瀾反對「四大才子」稱號　與友許諾：邊個走先都唔喊

一代著名作家倪匡於7月3日離世，享年87歲，消息震驚全球。倪匡與金庸、黃霑、蔡瀾並稱為「香港四大才子」，深交多年，對於摯友離世蔡瀾終首次回應，透露二人間承諾：「互相應承過『任何人先走都唔流淚』。」

倪匡和蔡瀾非常老友。（視覺中國）

蔡瀾日前出席書展活動，推介其兩本書《蔡瀾輕鬆語錄》及《明朝散髮弄扁舟》，亦少不免回應好友倪匡離世一事：「我同倪匡先生互相應承過，一句話，就係『任何人先走都唔流淚』，我哋兩個都係帶歡樂畀大家嘅人，絕對唔會喊，到而家又冇咩值得喊。（有冇好掛住對方？）掛住梗係有，咁多年嘅朋友，講起嚟大家都識咗60年。」

蔡瀾現身書展，推介其兩本書《蔡瀾輕鬆語錄》及《明朝散髮弄扁舟》。（張浩維攝）

對於「四大才子」稱號，蔡瀾稱從一開始已經反對：「金庸先生係一個大師，唔應該同我哋三個擺埋一齊，我哋三個同金庸先生係比較唔到，所以唔可以『四大才子』咁樣擺埋一齊，我係唔鍾意呢個名。另外，做才子係好難，翻查以前關於做才子嘅條件，要有40種條件先可以做到才子，我哋根本10條都做唔到，吃喝嫖賭吹，吹係咩？啫係吸鴉片，你都冇得吸啦。」

黃霑、蔡瀾、倪匡當年在亞視節目《今夜不設防》擔任主持，與嘉賓不時討論性與愛相關話題。（資料圖片）

近年愛好書法的蔡瀾，笑指自己所寫的字竟越來越暢銷：「可能倪匡好友走了，我嘅書法以後會漲價，也許不久了。」他也提到早前的書法作品「膽固醇萬歲」，創作是因好吃的食物都有膽固醇，自己喜歡豬油，而倪匡則視肥叉燒為天下美味：「倪匡先生有次去街市買20元豬肝，即係20元膽固醇，攞去食啦，哈哈……倪匡先生特別鍾意食肥叉燒，佢最後時間我冇法子成日去睇佢，我叫同事買叉燒送過去……佢第一次嚟香港睇到盒飯有啲肥叉燒、滷汁，覺得係天下美味。我問佢想食乜嘢，咩都唔講……但我哋知佢最鍾意食叉燒飯，買咗幾間畀佢食都搖頭搖頭，直至有一間嘅肥叉燒，佢先滿意話『呢間好！』香港嘅肥叉燒都畀我買晒。」

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