陳美齡公開歐陸風豪宅內景　客廳設水晶吊燈大壁爐極奢華

現年66歲的陳美齡（Agnes）曾是風靡港日的歌手，她與日籍老公金子力婚後誕下三位兒子，而Agnes亦繼續進修，本身擁有著名學府史丹福大學教育博士名銜的Agnes，三個仔亦先後考入史丹福大學，創造出「一門四傑」的佳話！早前Agnes從日本返港，並在書展推出新書，同大家分享教育心得，而Agnes亦不時在社交平台分享返港後的生活，更曝光了她在香港的豪宅。



早前陳美齡（Agnes）從日本返港，並在書展推出新書，同大家分享教育心得。（IG@agneschan1）

早前Agnes隔離完後返屋企，並公開大屋的內景，相中所見，豪宅裝修是歐陸古典風格，客廳有大型水晶吊燈、歐式壁爐、羅馬柱等，牆上還掛了名畫，全屋鋪設大理石地磚，感覺金碧輝煌。而露台就種了不少花草，採光度十足。

Agnes不時在社交平台分享返港後的生活，更曝光了她在香港的豪宅。（IG@agneschan1）

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其實Agnes香港的大屋與她位於日本的豪宅設計十分相似，過往她曾在家中接受電視台訪問，帶大家參觀豪宅。Agnes與家人居住在日本東京澀谷高級住宅區廣尾町的4層高豪宅，據知豪宅於1995年買入，當時市值6億日元（逾3,444萬港元），當年愛子心切的Agnes為了遷就囝囝所讀的國際學校，決定定居於此，日本前首相安倍晉三亦是住在這一區。大屋樓高4層，除了客飯廳及廚房外，還有7間房，內部更設有室內升降機方便上落，單單是客廳已1,100平方呎，屋內採用歐陸式裝修，所有傢俬都是在香港訂造，再運送到日本。不少網民都感嘆Agnes的兩間屋都猶如宮殿一樣，十分奢華！