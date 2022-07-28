宣萱自爆曾有年齡焦慮　慘被經理人嫌棄勸轉行：跟我講你老了肥了

現年51歲的宣萱貴為前TVB當家花旦，當年以29歲之齡憑劇集《刑事偵緝檔案IV》榮登視后寶座，演技備受肯定。過往曾塑造過不少經典角色的宣萱，近日在內地節目《魯豫有約一日行》中就大爆原來TVB曾找她演出《肥田囍事》，但最後她因拒絕增肥推戲：「因為我40歲我怕我身體會出現問題，那我覺得那個角色蠻突出，也會有突破，但是我後來還是覺得身體可能比較重要，我就推掉了。（那你後來後悔嗎？）沒有。後來是杏兒拍的，她比我年輕，比較好一點了，因為我基本上我工作我大部分時間會覺得最重要是開心，所以我就永遠就跟自己講，如果真的你很不喜歡的就不要做，不要強逼自己。」



宣萱當年因考慮到健康問題拒絕增肥，最後推戲。（影片截圖）

而最後就由胡杏兒演出《肥田囍事》中的何美田，她曾在接受訪問時透露當時在短短兩個月內由110磅增至152磅，更直言增肥過程相當辛苦。（視覺中國）

+ 7

其實宣萱曾因甲狀腺出現問題，令她面腫身形脹，以致工作量大減，事業一度陷入低潮，更慘被經理人嫌棄：「你40多，那你年紀開始成長肯定工作量會少，因為主角不會找你，除非這個戲是講一個40多歲的一個女人，後來可能也是講了一些話打擊我吧，跟我講就『你老了，你肥了，你沒得做了，你不要再當演員，你去找別的工作做吧。』」

宣萱自爆曾被經理人嫌棄又老又肥。（影片截圖）

宣萱坦言當時的確有受到打擊，但很快就調節好心態：「我接受可能會工作不像從前一樣，但是沒到一個地步，我要去換一份工作，不能再當演員。我覺得自己還ok的，那我就繼續去走我的路。當然那個關係已經不能再合作，因為我覺得很基本的就是我是你的產品，你覺得你的產品不行，其實你賣不到這個產品，我們就完了那個關係。」

宣萱很快就調節好心態。（影片截圖）

雖然宣萱現時已經可以坦然面對，但原來她亦曾有過年齡焦慮：「29到30歲最後一個晚上我真的哭了，我就感覺My prime is gone（我的全盛時期已經過去了），就是結婚了什麼都是那個階段嗎？怎麼辦啊？我就哭了，但是哭了很短時間，幾分鐘我就沒事了。但是到39到40歲呢，那個感覺嘩，我覺得這個是剛剛開始，女人40歲是一個新的好的開始，到了最後一個晚上我到50歲，我非常期待50歲，我可以開始去享受我之前做的一切。」

宣萱現時已經坦然面對年紀增長。（微博@魯豫有約）

+ 32

入行30年的宣萱坦言將演員視為自己的興趣，演戲永遠排第一，但原來她曾面臨在婚姻與事業中二揀一的情況，當時她與拍拖6年的男友到了談婚論嫁的階段：「那個時候男朋友講了，真的想跟我結婚，但是你不能再當演員，因為一定要生孩子，一定要照顧孩子。當時我就問自己，如果你今天選了這條路你會不會後悔，我的答案很快，會後悔。」熱愛演戲的宣萱最後選擇和平分手，而多年來她與拍檔古天樂的緋聞仍不時被翻炒，但宣萱就笑言兩人相處如兄弟：「可能認識太久了，我自己當自己是半個男人，然後他當我是半個男人，所以就好像兄弟一樣的那種關係。」

當年宣萱男友要求她婚後不再做演員。（影片截圖）