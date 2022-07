香港藝人林芊妤(Coffee)早前與一班好友及小朋友到水上樂園玩耍,剛好在這個炎炎夏日降一降溫,連已經淡出幕前的蔡慧欣(Gemma)亦有在場,一眾靚媽亦一同大玩特玩。

林芊妤(Coffee)早前與一班好友及小朋友到水上樂園玩耍 (ig@coffee89921)

Coffee昨日(27日)在社交平台上載了一輯在水上樂園大玩的照片並留言:「昨天真的是媽媽們也瘋狂呀,然後向來不愛刺激的老公和兒子,就整天一直在河流飄浮和游水,但他們表示很享受。」因為老公和兒子都不愛刺激的水上設施,所以Coffee只好與靚媽們「玩個夠」,Coffee更和靚媽們玩激流及水上滑梯等,玩到失聲。而Gemma亦在社交平台上載了與Coffee在水上樂園玩耍私照片,更留言自己正在模仿在她後面的Coffee:「Me thinking if I pose like Coffee, I’ll look like her.A girl can dream」

已經淡出幕前的蔡慧欣(Gemma)亦有在場 (ig@gemmachoi90)

