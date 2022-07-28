香港開電視公開串爆無綫取消公布收視　獲余詠珊過檔後實力提升

最近無綫突然宣布調整電視收視公布方式，取消以往逢周一（公眾假期除外）向傳媒發放三台（翡翠台、ViuTV、香港開電視）公布三台收視的慣例。對此，香港開電視日前就在Facebook疑似串爆無綫，留言指：「OH…... 我哋嘅收視開始升先唔報收視？聽講曾經令大台好自豪嘅三台收視報告唔報啦！喂呀，我哋收視開始升先唔報收視？？講下笑啫，咁嗰1000 部電視又真係證明唔到啲咩嘅，仲有節目質素先係最緊要。」

非常之串呀！（Facebook照片）

全文！（截圖）

TVB早前表示，「隨著新媒體的發展，廣大觀眾不再局限於透過傳統電視觀賞節目，同時亦可使用電腦、平板電腦或智慧手機等多種媒體平台瀏覽，又可隨時隨地到myTV SUPER等網絡平台重溫，是以恆常於每週一發放電視直播收視資料已不合時宜，未必能完全反映觀眾收看電視節目的實際情況」。而曾傳與曾志偉不和的前無線電視助理總經理（非戲劇製作）余詠珊（Sandy）自從成立製作公司「好好製作」，與香港開電視緊密合作後，明顯令香港開電視生色不少，節目質素大為提升，最近的《一線搜查》、《重新出發》、《煮題Cook》以及早前的《疫境中的餐桌》等節目都獲得不少討論聲！

質素提升不少！（Facebook照片）

而ViuTV更加近年的努力大家有目共睹，除了成功捧紅MIRROR，它們在劇集和綜藝娛樂方面都獲得不少迴響，更重燃港人追劇熱情，非常厲害！