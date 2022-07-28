MIRROR演唱會︱花姐第三場出手坐鎮Panel　AK：有你，我們就放心

男團MIRROR的紅館演唱會日前因舞台機關安全成疑引起風波，網民隨即發起聯署促請主辦方正視表演者安全。去到昨晚（27/7）的第三場，多項潛藏危險的舞台環節均作出改動，包括柳應廷（Jer）獻唱歌曲《黑夜不再來》時，吊台四邊加了欄桿、MIRROR獻唱歌曲《12》取消了外圍catwalk、陳瑞輝（Frankie）改於平台進行個人演講以及取消所有吊橋環節，不少鏡粉大讚第三場的演出暢順及安全，原來是因為花姐終於出手坐鎮panel。



花姐終於出手坐鎮panel。（IG/ @ahfa0908）

曾任多個演唱會監製的花姐在IG上載坐在panel的照片，並寫着：「今日做番好耐冇做嘅野，幾乎驚到暈低，明天繼續努力」，第三場由花姐親自指揮，騷後MIRROR多位成員亦有留言多謝她，江𤒹生（AK）︰「有你，我們就放心，愛你」、李駿傑（Jeremy）︰「辛苦啦，有你，我哋更加安心」、Frankie︰「I love u花姐」、邱士縉（Stanley）︰「好叻」。

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昨晚的第三場，多項潛藏危險的舞台環節均作出改動。（IG/ @ahfa0908）

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