方媛不滿被重提「天王嫂訓練營」事件　反擊：造謠要負法律責任的

天王嫂方媛（Moka）與郭富城婚後育有兩名千金Chantelle及Charlotte，而她亦專心做賢內助，主力照顧家庭。日前方媛分享了兩張對比照，並寫道：「#姐以前也很瀟灑後來被抓去當了媽，平時的我vs帶娃的我，大家是不是也一樣？（搶媽媽碗裡的飯吃就是香）#生娃前與生娃後 #當媽媽後」，一身居家Look的方媛抱着兩個寶貝女，細心地餵囡囡食飯，不少網民都留言大讚她是一位好媽媽！不過亦有人重提「天王嫂訓練營」一事，而方媛亦激罕反擊！



不少網民都留言大讚方媛是一位好媽媽。（影片截圖）

有網民留言問到方媛早年是不是參加過相親節目，又提及兩年前的「天王嫂訓練營」事件，直指：「我是個好姑娘，我沒上過培訓班。」方媛隨即反擊：「誰上過？你哪只眼睛看到了？有證據嗎？造謠是要負法律責任的。」似乎十分不滿。方媛自從嫁給郭富城後榮升「天王嫂」，婚後生活美滿，但外界一直盛傳方媛是有計劃性地嫁給郭富城，甚至與潘瑋柏老婆 Luna 一起捲入「天王嫂訓練營」風波，不過郭富城就曾怒斥報道不實，力撐老婆，更叫散播謠言的人收手。

有網民提及兩年前的「天王嫂訓練營」事件。（抖音截圖）

而一直選擇不正面回應的方媛，去年曾在接受訪問時表示第一時間想過要澄清，甚至寫了一篇長文，不過後來又全部都刪掉：「我覺得是人都會受到影響，會難過，會不開心。就覺得還是交給時間吧。」雖然方媛受了不少委屈，但就有老公郭富城寵愛備至，安心做幸福少奶奶！