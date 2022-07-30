林盛斌Bob分享個人經驗　關心小朋友心理健康要注意兩點

MIRROR紅館演唱會前晚（28/7）發生意外，全港震驚之餘也有不少外媒報道。昨日（29/7）身為四位小朋友的爸爸林盛斌（Bob）為音樂會擔任故事旁白，演出前他接受《香港01》訪問，直言對意外感到傷心，亦希望傷者能早日康復。



林盛斌（Bob）為音樂會擔任故事旁白。（葉志明攝）

林盛斌（Bob）受訪時說：「我自己演出，或者去人哋嘅活動，有時都會有機關。逢係知道有類似嘅嘢，我都會預先去睇一睇個場，踩一踩個台。我諗大型騷，對一個幕前工作者同幕後同事，有時安全上真係要注意。無論係對台上或者台下睇緊嘅人都係有好大威脅。呢件事發生後我都好唔開心，我祈求受傷嘅人可以盡快康復同平安。」

BOB林盛斌一家六口感情非常好。（IG：@pearlwong）

林盛斌（Bob）是圈內公認的好爸爸，他表示不知道家中的小朋友有沒有看過受傷的影片，因為其中三個的年齡較小。他也說，這幾天工作較多，待工作完畢後一定會與大女兒詳談，說：「佢會喺社交平台睇到都唔出奇，我諗有唔開心嘅話或者心理有情緒波動，我都會開解下佢。」

林盛斌Bob分享經驗。（葉志明攝）

同時，他亦分享了一些個人經驗：「首先要留意個小朋友，會唔會平時好鍾意笑，但係突然間唔笑，又或者平時好多嘢講但係少咗出聲，之後睇下佢啲舉動會唔會唔一樣。第二就係可能佢自己收收埋埋。好似我同個女咁，我哋會搵個私人時間傾偈，傾咗好耐差唔多成個鐘頭，對於佢嚟講又係一個抒發，我又對佢有了解。」他指出，與其到有問題時才去解決，倒不如預先替小朋友建立自信心，幫助他們建立一顆強大的心。