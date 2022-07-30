唐寧憶述拍古裝劇跳海自盡險死　反思：表演者有需要這樣賣命嗎？

現年40歲的唐寧8歲便以童星身份加入娛樂圈，演出無數電視電影作品，今日凌晨時份她於IG以《一次拍攝的經歷》為題發文分享了她一次在冬天拍下水戲的經歷。她表示當時是拍攝一套古裝劇，當天拍攝的劇情是投海自盡，她需要從渡頭上跳進海裡。而當跳下海後，她要讓自己下沉一定的位置，讓鏡頭看到她從水面消失。

唐寧拍過好多古裝片。(唐寧ig)

身穿古裝的她由於衣服盡濕變得非常之重，她就像抱着一張棉被跳進海裏，她在水上根本沒有氣力往上遊，幸好劇務哥哥發現到便馬上把我救回水面。她坦言很難想像如果沒人救她會怎樣，又反思作為表演者有需要如此賣命嗎？最後她想藉此post向所有表演者致敬。雖然唐寧並沒有開名說是拍那套古裝劇，但看她附上的劇照是她在《大唐雙龍傳》中的師妃暄角色，相信就是拍該套劇時的經歷。

唐寧在《大唐雙龍傳》中的師妃暄角色。(唐寧ig)

以下是她的原post全文：

「我相信大部份演員都應該經歷過一些惡劣的拍攝情況，例如大熱天時要拍攝冰天雪地的戲，又或者是冬天的時候要拍下水戲。後者，我可算是有很多經驗。

記得曾經有一次頗驚險的經歷，那是一套古裝劇，當天拍攝的劇情是——投海自盡，我需要從渡頭上跳進海裡。通常我們拍下水戲，都會有工作人員在水裏接應，而這個工作人員大多數都是我們的劇務哥哥，即是平日照顧我們的交通、膳食等。基本上事務大小他們都要負責。那時是冬天，我有點不忍心劇務哥哥要下水陪我，我便和他說我懂得游泳，其實可以不用陪我啊！當然，他沒有聽我的說話，我也很慶幸他沒有聽。

那是一場自盡戲，所以當跳下海後，我必須要呼氣，讓自己下沉，我要下沉到一定的位置，讓鏡頭看到我從水面消失。我當時一心只是想盡快下沉，所以我很快就把我的氣接近呼完，當我認為應該需要往上游的時候，我發現我完全沒有力。因為我穿着的是古裝，即是有很多的布料，你可以想像，我就像抱着一張棉被跳進海裏。當布料濕了後是非常的重，我根本沒有氣力往上遊，好在劇務哥哥發現到，他就馬上把我救回水面，真的很感謝他在水裏陪我。

如果當時劇務哥哥不在我旁邊，我不敢想像會發生什麼事。其實在演出時，那種投入的程度，會令你留意不到真實環境、甚至是自己正在面對什麼危險。

其實認真想一想，有需要這樣賣命嗎？但我相信表演者就是這樣，在表演時，就是會這麼忘我，只為做好每個演出。

我想在這裏向所有表演者致敬，謝謝你們！感謝你們每一位的付出！」