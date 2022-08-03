柳俊江前妻傳出軌離婚　沉默兩年首發聲似有所指：博同情繼續覓食

無綫前新聞主播柳俊江於2020年9月涉打妻子雷康怡（Florence）男友人被捕，其後爆出原來他與太太鬧婚變分居。事件爆出後，他刪除與Florence的合照，並於10月在Facebook發表離婚宣言，默認與太太結束10年婚姻關係，有傳兩人婚姻破裂是因為女方出軌。去年柳俊江走出離婚陰霾，於10月在IG post了一張與新歡Grace的合照，公開放閃宣布有新戀情。

柳俊江公開認愛新歡。（柳俊江IG）

至於柳俊江的前妻Florence在離婚近兩年後，近日終於首次發聲，於她的網誌發文交代自己近況，然而字裡行間卻似疑似含沙射影講前夫。Florence表示因為她的家庭問題，在過去兩年間的事業都停滯了，子女跟她同住生活，她選擇在家附近重開小店，讓自己可以兼顧家庭和事業。

柳俊江與前妻雷康怡於2020年結束10年夫妻情。（柳俊江Instagram圖片）

她寫道：「無病呻吟的說話我不懂說，亦不懂像別人大做文章，含沙射影塑造自己成新一代王傑『可以笑的話不會哭』博同情又繼續覓食。兩年來我一句都沒有說，大前提是我不想影響孩子生活，大人的世界很複雜，感情是雙方的，我承認各自各都有不足的問題，價值觀不同亦很難繼續相處下去。曾幾何時，我以為自己有一份兒在鎂光燈的花花世界下，理應會感到幸福，但事實並非如此。一對有名無實的夫妻，對我來說，惹來再多艷羨的目光，亦無意義。」

她亦首次公開承認已離婚，且疑似暗示已有新戀情：「我都想向關心我的朋友正式交代一下，是的，我已正式離婚了，一對仔女都是一直跟著我生活，我每天都要照顧孩子煮飯接送返學放學及兼顧事業，上天對我從來都不差，有兩個聰明乖巧又懂事的孩子陪我玩、有愛錫我的母親幫忙照顧我的孩子、又有個一直愛著我的人告訴我我是值得被愛的。」

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