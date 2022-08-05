MIRROR演唱會︱梁思浩怒轟經理人花姐　心痛12子︰點解要佢哋面對

MIRROR紅館演唱會於7月28日的第4場發生嚴重事故，李啟言（阿Mo）被掛半空的巨型屏幕擊中受重傷。事件發生了一個多星期，除了多間參與不同方面製作的公司均有出聲明之外，演唱會監製Fran9亦有開腔回應事件，不過MIRROR的經理人花姐（黃慧君）在事發當晚開咪要求觀眾離場之後，暫未有公開回應過。而梁思浩於8月2日主持網台節目《大家「真」瘋騷》時，談到該事件，並怒轟花姐︰「有一個人我覺得成件事係難辭其咎㗎，嗰個就係阿花！」



MIRROR演唱會第四場因為發生事故，餘下的場次全部被取消。（資料圖片）

梁思浩、李思蓓和Mandy主持《大家「真」瘋騷》，談到MIRROR演唱會發生的慘劇，梁思浩先提到在事件發生後，有幾位名人發聲，分別是王貽興、「阿姐」汪明荃和郭富城，大讚他們就如英雄一樣，他說︰「有好多人都會避而不談，尤其是圈中人，有時覺得好多圈中人為咗搵食，點解唔談論呢？費事得失人。」

之後，李思蓓指出問題所在，「而家佢哋嗰個演唱會點解會有咁多爭議出嚟，係你收個門票絕對有呢個資源去做呢一件事，而冇做啊嘛，你係賣到爆晒飛㗎嘛。」梁思浩續說︰「我真係做過演唱會監製，我係有權對呢件事發言。第一，所有錢銀、所有嘅嘢都係由你控制嘅，即係話個演唱會賣晒飛㗎啦，即係話你已經賺硬咗錢㗎啦，你條數已經返咗嚟，你加幾多嘢落去你唔係蝕住做啊嘛，你係賺住做啊嘛，但你賺住做你仲喺度慳。」

三位主持愈講愈激動。（YouTube影片截圖@大家真瘋Show）

早前MIRROR的演唱會掀起搶飛熱潮。（IG@mirror.weare）

事件發生後，曾有傳演唱會最後一日綵排是在排舞室進行，。梁思浩指如果未完成總綵排，「呢樣嘢對表演者同埋舞蹈者係好唔合理，好唔合理！」李思蓓續說︰「我哋喺TVB，台慶都會咁rehearsal啦，我哋《歡樂滿東華》都會咁樣rehearsal啦。」梁思浩接着指責沒人出來承擔，「喺呢個危難中，有人會選擇沉默，或者逃避。甚至我成日都話如果你要做一個監製，你要做一個經理人，你哋搵緊錢㗎嘛，你哋點解唔肯有膊頭企出嚟，你要班細路仔去面對呢？嗰12個細路仔好慘喎，去面對。（Mandy︰同埋佢哋嗰12個同阿Mo關係都好。）係啊！所以你話今次係咪要人出嚟交代呢？都咁多日啦。（Mandy︰都未有人講嘢，未有承擔嘅呢個人出嚟。）」

梁思浩之後說︰「我夠膽講一樣嘢，我都係俾人哋轟㗎喇，我一噏個名就俾人哋轟㗎喇，但係我唔怕嘅，我從來覺得係有嗰句講嗰句，你係一個監製，甚至你係一個經理人，如果你rehearsal睇到有危險，你需唔需要保護你啲藝人先？」他又說︰「幫你搵錢㗎喎！你袋錢就袋落袋啦？（Mandy︰你袋咗你而家都唔出聲？你應該當自己仔㗎嘛，係咪先？）」梁思浩將矛頭直指MIRROR的經理人花姐︰「所以我話畀你聽有一個人，我覺得成件事係難辭其咎㗎，嗰個就係阿花啦！阿花，老老實實啦阿花，如果你係呢12個細路仔嘅經理人，你有睇rehearsal㗎嘛！你有去睇㗎！如果你話俾我聽你冇睇，仲衰！」

花姐（黃慧君）是MIRROR的經理人。（IG@ahfa0908）

據悉，花姐並非是次演唱會監製，第三場演出她「監場」的位置，亦非主控制台。此次演出的監製一直為行內資深演唱會監製「Fran9」，並無外界傳言中被撤換。（IG@ahfa0908）

李思蓓表示︰「佢哋12個話當佢阿媽嘅，但係你係咪當佢哋……點解啲人鬧得咁激啫，又返返之前嘅故事，例如姜濤做做吓訪問又暈一暈啊，你見到佢哋個工作量，大家打開報紙其實係知嘅，究竟抽咗幾多時間叫佢哋去綵排，呢啲亦都有數得計，尤其是特別紅嗰幾個𠻹。」梁思浩提出有關錢銀的問題，說︰「我諗日後仲有一單新聞一定會爆出嚟，終於會有傳媒問，究竟呢12個細路仔咁嘅辛苦工作呢幾年，佢哋個袋有幾多錢袋落袋？一定終歸有人會講㗎，一定會問嘅。你如果作為一個人嘅經理人，你袋緊佢錢㗎！我真心講呢12個細路仔，你袋緊佢錢㗎！你袋錢嗰時就識袋，到佢哋有事嗰時，你係完全，係完全消失天與地。」非常激動。

Mandy（右）又說︰「阿Mo都係《全民造星》其中一個人，你應唔應該出聲呢？」矛頭直指花姐。（YouTube影片截圖@大家真瘋Show）

梁思浩繼續怒轟花姐︰「同埋你當時你係一個經理人，又或者係監製，你覺得有危險，係咪要出聲先？因為所有幕後嘅人已經開始講，其實rehearsal已經有危險，rehearsal有危險，你唔係新人嚟嘛，你做得監製，你錢就袋落袋，責任唔使你孭啊？呢個世界冇咁唔使找錢嘅午餐㗎！」李思蓓又總結說︰「大家知道，呢12個小朋友係可以幫公司賺好多錢，但係你哋麻煩都要認清楚，佢哋都係人嚟，唔好物化佢成為一個生財工具，呢啲小朋友係人嚟。」