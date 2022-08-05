專訪｜ANSONBEAN不與同期曾比特、張天賦比較 ：進步緊就問心無愧

現年21歲的ANSONBEAN（陳毅燊）在兩年前以素人身份參加ViuTV選秀節目《全民造星III》，因出色舞技及充滿魅力的笑容而人氣急升，在總決賽中更是奪得季軍。2021年，成為古天樂及Angelababy新公司旗下第一位藝人，及後又與寰亞唱片簽合約。出道後ANSONBEAN先後推出多首歌曲，當中出道歌《CRUSH (oh no!)》更成為冠軍歌，非常厲害。而ANSONBEAN今年推出的第一首歌名為《RISE》，由於他希望展示自己盡力的一面，所以他選擇在《RISE》的MV中添加武術成份，ANSONBEAN表示在接受《香港01》訪問時表示：「上一次出歌已經係八個月之前，所以想今次用盡自己嘅努力畀大家睇到。」

ANSONBEAN今年推出的第一首歌名為《RISE》。（梁碧玲 攝）

ANSONBEAN希望這次的新歌可以挑戰自己，同時有希望「自肥」做喜歡的事情：「因為我自己睇好多Super hero（超級英雄）同動作電影，所以好希望自己有機會拍呢啲戲，咁就好啦！」為此他就與排舞師商量，最後的結果是ANSONBEAN在MV中扮演忍者殺手，不但可以滿足自己的慾望，又可以挑戰自己沒有嘗試過的事情。為了可以完美演繹這個帥氣的角色，已經爆肌的ANSONBEAN仍然要密密操肌，加強訓練：「主要係腹部同對腳，因為可以Balance（平衡）成個人，平時做Gym（健身）想個人好睇就會練上半身，咁樣就會忽略咗對腳，我就覺得跳舞個陣已經練咗，但係武打時候就會發現，對腳肌肉唔夠就Support（支撐）唔到個人，所以都要花多啲時間去練肌。」

ANSONBEAN鍾意向難度挑戰：「貪佢夠難。」（梁碧玲 攝）

雖然這次的拍攝ANSONBEAN被武器擊中面部，但是無礙他對於武術的熱愛，更直言想試多些不同的武打動作：「好似MMA、功夫、柔道、泰拳，同其他兵器我都會想嘗試，同埋因為我都睇好多動作片，所以都希望可以成為動作演員。」又言「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、湯賀蘭（Tom Holland）是他欣賞的演員，不但演技好，其親身上陣拍攝武打鏡頭的精神令ANSONBEAN感到佩服，更直言他們是自己的偶像。

ANSONBEAN坦言唔會因為MV的觀看次數相距大，心情出現落差感。（梁碧玲 攝）

ANSONBEAN去年年尾為迎接萬聖節大搞新意思，玩轉大熱韓劇《魷魚遊戲》及Lil Nas X (ft. Jack Harlow)的歌曲《INDUSTRY BABY》，ANSONBEAN一手包辦租場、排舞及錄歌等，打造短片《INDUSTRY BABY ft. Squid Game》，短片上載到YouTube後全球播放量超越四千萬，當中美國的觀看次數佔了37.1%，非常誇張，但是對比其他ANSONBEAN的MV，在觀看人數方面確實有很大的差距，不過他就沒有因此感到氣餒：「呢條片有四千幾萬嘅View我自己都冇預計過，但係我都唔會話呢條片有四千幾萬，之後嘅片都要有，都預咗YouTube嘅玩法，一啲片會爆、一啲唔會。」此外他又表示：「其實條片涉及《魷魚遊戲》同Lil Nas嘅《INDUSTRY BABY》，所以我覺得今次MV冇（播放量）咁貼近，係理所當然嘅。」

MV《RISE》中的ANSONBEAN非常有型。（梁碧玲 攝）

除了ANSONBEAN，於2021年出道的「勁爆新人」還有曾比特（Mike）、張天賦（MC），三位的實力旗鼓相當，但是隨着曾比特到內地發展，及張天賦洗腦神曲《記憶棉》推出後，人氣突然彈起。ANSONBEAN被問到會否覺得被同期冚過時，就大方回應：「其實佢哋嘅實力，尤其係唱歌方面係勁過我好多，我好欣賞佢哋，同埋我都覺得自己有好多位可以再進步，所以我都冇話特別同佢哋比較，最緊要係做自己鍾意嘅作品，過程學到嘢、Enjoy（享受）。」ANSONBEAN直言之後會創作喜歡的作品，逼自己努力：「要同自己比較，知道自己進步緊就問心無愧。」

ANSONBEAN認為自己進步緊就問心無愧。（梁碧玲 攝）

ANSONBEAN分享《RISE》原主題是希望觀眾記得他的名字，不過在創作的過程中這個主題慢慢地改變：「寫寫下就覺得，自己好似唔係好重視呢樣嘢，呢首歌反而係好想人知道，我宜家係做呢個風格嘅歌，同埋想motivate（激勵）大家，冇嘢係冇可能！」作為藝人當然希望自己可以被更多的觀眾記起，但是ANSONBEAN就不是這樣想：「大家記唔記得我個名，唔係我當初選擇做表演嘅初衷，雖然多啲人認識我會有多啲機會，我可以去做多啲唔同嘅表演，但係當時嘅我係為咗享受表演嘅過程，因為你做嘅過程可以令認識體驗唔同嘅嘢。由於呢個係我嘅初衷，所以我唔想今年第一首個就叫人記住我個名。」

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