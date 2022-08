8月5日是已故歌手盧凱彤的死忌,原來故人已離開我們4年,好友林二汶在社交平台出post悼念亡友,貼上一張盧凱彤的後生相,並附以歌曲《Somewhere Only We Know》的歌詞:「And if you have a minute, why don’t we go? Talk about it somewhere only we know? So why don't we go Somewhere only we know? Somewhere only we know.」

林二汶出post悼念盧凱彤逝世四年。(IG@lam2)

盧凱彤和林二汶組成At17,她是組合中的主、和音及吉他手,2010年At17宣佈拆夥,Ellen重新出發籌備個人唱片亦積極為其他歌手籌備演唱會,但2018年8月5日,患有躁鬱症的Ellen於跑馬地寓所墮樓身亡,享年32歲。

盧凱彤在跑馬地嘉逸軒高處墮下5樓平台,當場證實不治。(盧凱彤Facebook)