森美分析「男人唔壞女人唔愛」終極原因　愛渣男原來為下一代？

森美昨日（5/8）現身由楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）主持的YouTube節目《絲打圍佬》，理性分析「男人唔壞，女人唔愛」的原因。而女人往往容易愛上多情的渣男，原來是為了下一代的幸福，森美不禁讚歎：「女人幾偉大呀。」



森美理性分析「男人唔壞，女人唔愛」的原因。（影片截圖）

節目的開頭，森美表示男和女不但身體構造不同，就連腦部的構造都不同。在無法明白對方的情況下，卻依然相愛並繁衍下一代，他解釋因為人類最重要的目的就是把基因流傳給下一代：「我哋係基因嘅承載機器。」而人類之所以仍然存在沒有滅亡，全因男人夠鹹濕：「如果男人唔鹹濕，見到你（指向Shiga）要諗，見到你（指向蝦頭）梗係要諗...如果我見到佢（Shiga）就鍾意，見到你（蝦頭）就要諗就麻煩啦，如果佢（Shiga）唔鍾意我，咁我咪冇行，如果個世界得兩個人就冇㗎啦喎。」

森美續指男人看到女性的一個優點就會興奮，不會如女性般揀擇：「因為我哋唔使負責任，我哋交配係好短時間就完成工作，所以我哋唔需要揀。揀嘅係女性，因為成本大，我同你生個仔要佗好耐，所以一定要揀個最啱。如果女人又揀，男人又揀，咁人類就絕種啦。所以是但一邊揀，女人要生仔所以係女人揀。」

Shiga表示聽完理論後只想生仔。（影片截圖）

至於為什麼「男人唔壞，女人唔愛」呢？由基因流程到女性通常是揀擇的一方，森美指：「即代表係女性揀壞男人」。他們先將壞男人定義成「多情而不專一」，森美繼續解釋：「多情即係代表容易繁衍下一代，如果唔多情，（蝦頭：就冇下一代）就係咁簡單。原來你揀個渣男，係確保你嘅仔女有幸福、你個孫出到世，而犧牲你自己嘅幸福，女人幾偉大呀。」Shiga表示聽完這個理論後只想生仔：「唔想個女變成自己，女人嘅慘，就係為咗繁殖下一代。」

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