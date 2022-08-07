傳吳啟華月付逾20萬供養前妻一家　石洋子周身名牌過單身貴族生活

現年58歲的吳啟華早年移居內地轉攻北上發展，與第二任妻子石洋子因合作拍劇而結緣，兩人育有女兒吳熙兒（豬豬），但在2014年選擇結束7年的婚姻。而離婚後回復單身的石洋子亦生活無憂，更不時在微博分享日常生活，大曬穿搭照，而且大多都是周身名牌，戴名錶、孭名牌手袋等等，相當富貴！



吳啟華與第二任妻子石洋子因合作拍劇而結緣，兩人育有女兒吳熙兒（豬豬）。（微博@吳啟華）

離婚後回復單身的石洋子不時在微博大曬穿搭照，而且大多都是周身名牌，戴名錶、孭名牌手袋等等。 （微博@洋子Yugo）

現年37歲的石洋子雖然已經生了一個女，但身形依然Fit爆，近年甚少工作的她，女兒長期交由媽媽照顧，而她就經常周遊列國，吃喝玩樂，在疫情前，石洋子幾乎每個月都外遊，除了日本、韓國、泰國之外，還穿梭歐洲各地，包括英國、法國等，食好住好歎世界！有傳石洋子可以享受單身貴族生活全因吳啟華照顧，有報道指吳啟華除了月付6萬人民幣（約6.97萬港元）贍養費之外，還會額外給予前外母20萬人民幣（約23.2萬港元）「家用」，照顧愛女及前妻一家人的生活。

在疫情前，石洋子幾乎每個月都外遊。（微博@洋子Yugo）

吳啟華的寶貝女吳熙兒愈大愈靚女！（微博@吳熙兒_Cynthja）

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其實早在吳啟華與石洋子離婚時就有報道指石洋子是「大花筒」才導致婚姻破裂，有指她經常出入名店，曾一個月碌卡達六位數字，雖然石洋子被指「好大使」，但當時吳啟華就維護她表示：「想買靚嘢係人之常情，除非我冇能力，有能力會滿足佢，而且佢係我太太，唔買畀佢買畀邊個呢？」而吳啟華亦努力賺錢養家，經常來往內地同香港工作，一個人要養四頭家的他自己慳住用，更曾從月租十多萬的筆架山豪宅搬到月租較平的凶宅居住。不過近年吳啟華已經正式定居內地，更與朋友合作投資開製作公司，將事業愈做愈大！

依然好受歡迎！（視覺中國）