鍾慧冰當年與李司棋參加「世紀之宴」遇怪事　團友因講錯嘢喪命？

鍾慧冰（冰姐）前晚（5/8）現身ViuTV靈異節目《晚吹-總有一瓣喺左近》擔任嘉賓，並大談當年到東南亞出差的靈異經歷。冰姐憶述80年代尾時獲邀到東南亞參加「世紀之宴」，這個宴會的目的是邀請餐飲業界的朋友去和當地人切磋，同行的還有李司棋等的名人和專欄作家。



冰姐現身ViuTV靈異節目《晚吹-總有一瓣喺左近》擔任嘉賓，並大談當年到東南亞出差的靈異經歷。（影片截圖）

冰姐說當時一行二百人到東南亞的一間賭場，並辦理入住手續。她與其他二十名團友獲安排入住15樓，當中包括簡而清、伊達、唯靈、黃雅歷等等的美食家，還有評酒師湯馬士：「十幾人搭𨋢上15樓，唔知點解去到13樓停咗。𨋢門打開就有鐵閘阻住，出唔到去嘅。我望一望見到漆黑一片，好似賭場物體，好多蜘蛛網。評酒師湯馬士就話『賭場嚟㗎喎，點解黑晒？明明賭場喺地下』，美食家個太太就話『出去望下』，其中有個人就話『唔好去，賭場一定有地方專門養晒鬼仔，畀佢哋喺嗰度玩，千祈唔好去。』湯馬士就推下度鐵閘，我就鬧佢叫佢唔好搞，跟住就關番門上15樓。」

冰姐憶述80年代尾時獲邀到東南亞參加「世紀之宴」時遇到的奇怪事。（影片截圖）

冰姐入到房間時已經感到不舒服，由於是教徒關係，她立即打開聖經和唱聖詩求安心，但仍然覺得非常不舒服，於是就到隔籬房找李司棋，而冰姐同樣見到司棋姐打開了聖經：「我問佢『有嘢呀？』佢話『冇嘢，不過好多飛蛾』，佢驚所以打開本聖經，同埋佢話間房太大。雖然個賭場咁靚，但有種霉味，令人唔係好舒服。」正當二人閒聊之際，突然聽到巨響，於是立即衝出走廊，看到有水從一間房中不斷湧出，更瞬間浸濕整條走廊：「見到湯馬士抽住條褲衝出嚟，佢話個馬桶爆咗...…衝去佢浴室睇，嗰支掛浴簾嘅桿插住咗個馬桶，成個馬桶裂開咗。」

冰姐指當時湯馬士一入房就看到靈體，便開始唸大悲咒，但因人有三急要去廁所：「佢一路去一路唸，摸住玉觀音，跟住覺得頭上面好似有嘢咁，boom一聲，一望就見到支嘢跌落嚟，佢就即刻起身。」亦因為15樓水浸的關係，他們獲安排入住另一樓層，當晚也沒有發生任何事。

冰姐入到房間時已經感到不舒服，由於是教徒關係，她立即打開聖經和唱聖詩求安心，但仍然覺得非常不舒服。（影片截圖）

竪日食早餐時，美食家的太太說整晚被鬼壓，手臂、背脊全是被手捏的痕跡及瘀傷。事後，他們覺得很奇怪，當日在𨋢內說話的只有湯馬士和美食家的太太，結果就發生這樣的事。雖然之後的旅程安全，但冰姐指美食家的太太回港後就患上急病：「大概個零月就急病過咗身，當時佢大約50幾歲。而家說話好小心，唔敢再亂講嘢。」