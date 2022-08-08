張達倫離巢一個月即進軍電影界　拍住郭富城、吳鎮宇做對手戲

張達倫自2004年經由無綫藝訓班加入TVB後已經有18年，演出過的角色無數，其專業人士的形象更是深入民心。他有份參與演出的劇集《白色強人2》於近期開播，他更得到觀眾認同大讚演得夠奸！張達倫今日（07/8）攜同老婆兒子睇電影時，接受《香港01》訪問時講到離開TVB後的近況。



43歲的張達倫已在TVB工作了18年。（資料圖片）

有別於其演員，張達倫離巢後真的是愈撈愈掂。他接受《香港01》訪問自言，他並不是「離巢」而是換一個新的工作環境，說：「同麥兆輝導演合作，啱啱拍完一套電影，都幾開心，因為可以同郭富城、吳鎮宇呢啲影帝級做對手，戲份算OK，因為我係做鎮宇上司，然後查城城，要搵佢咁樣。」他笑言，這套電影並不算很大型的製作，說：「以麥導演嚟講，呢套都唔算好大，哈哈。」

張達倫有份於《白色強人2》演出。（劇照）

談到最近轉換了工作環境，張達倫就說：「我喺呢間公司18年，我覺得只係轉咗合作方式啫，如果佢哋搵我返去拍嘢，個角色啱我都會返去拍，所以我又唔覺得離咗巢，我只係出去同多啲唔同嘅人合作。睇吓可唔可以再發掘到另一個張達倫。」

張達倫一家人一齊睇戲。（梁碧玲攝）

張達倫透露，自己提出離開TVB時曾經有高層挽留，但當時他卻去意已決，說：「我淨係想轉一轉個合作方式。因為喺度18年真係要試多啲唔同對手，唔同合作伙伴，所以決心都幾大。自己把心一橫都想試其他嘢，而家個仔咁細個，唔出去試唔知幾時有得試。」

張達倫和囝囝。（梁碧玲攝）

張達倫離巢升Lv，戲路多咗收入又多咗。（梁碧玲攝）

他也透露，離巢之後的工作量告收入都有增加，而且演出機會以及類型也十分不一樣，說：「好似之前有套網大咁，講我流落荒島，流晒鬍鬚咁。同一個地方做得太耐，個個都覺得你定咗位，定咗型，好似張達倫一定要着西裝做專業人士。」 直言離巢TVB後有一個短期目標，想在5年內成為最佳男配角。