有傳MC早前被批非Hip Hop而取消演出　馮允謙表示樂迷接受能力高

昨日（6日）香港首個Hip Hop頒獎禮《What's Good Music Awards 2022》，因為日前發生的舞台意外，所以需要刪減舞台上的機關及高台，再用65噸石壓台，才合乎完善的舞台安全標準得以正式舉行。有傳早前頒獎禮曾邀請張天賦（MC）為表演嘉賓，但當日公布後立即有Hip Hop粉絲表示會罷看，所以最後主辦宣布取消MC的表演環節。

《What's Good Music Awards 2022》 (葉志明 攝)

早前頒獎禮曾邀請張天賦（MC）為表演嘉賓，但當日公布後立即有Hip Hop粉絲表示會罷看。（IG圖片）

陳柏宇（Jason）為昨日頒獎禮的表演嘉賓之一，在演唱時的反應良好，Jason表示自己很喜歡在Hip Hop氣氛下演唱，因為會沒那麼緊張。但表示自己不會為此而做Hip Hop的歌，因為自己並不在行唱這類型，對於MC被投訴而取消出演頒獎禮，Jason表示沒有任何看法，更說出覺得自己並不屬於Hip Hop，自己只是喜歡，所以有份出演頒獎禮嘉賓已經覺得很驚喜。

陳柏宇（Jason）為頒獎禮的表演嘉賓之一 (葉志明 攝)

而馮允謙（JayFung）昨日在頒獎禮中憑《冬日寂寞考》奪得「最佳歌曲（節奏藍調）金獎」。JayFung指現時的歌很難去分辨歌手是甚麼類型，表示自己寫了也加入很多不同元素，當中亦有包含R&B，不清楚自己是否屬於一個R&B歌手。JayFung更指自己很喜歡做音樂，任何類型都很喜歡，所以對今次主辦頒這個獎給他感到十分感恩。Jay又指現在的樂迷接受能力十分高，任何音樂也會去聽，也會接受不同的音樂。