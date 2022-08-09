何超儀闊別多年樂壇宣布開演唱會　新造形回復全盛美貌激有少女味

近年何超儀主力在外地發展，她拍攝了不少外國電影以及電視劇，而超儀在演藝事業一直都是多方面發展，近年是演員身份，但她也不忘自己還是一名歌手。闊別樂壇多年，超儀宣布將在九月十七日、十八日一連兩場在九龍灣展覽中心舉辦開演唱會。這次超儀將會將音樂和藝術結合，希望觀眾除了有聽覺享受，視覺上也會帶點新衝擊。

超儀經常出席電影節。（電影公司提供）

演唱會的主題是回到過去的 80年代disco盛世的⿈⾦年代，超儀表示是全港⾸次舉辦這類型的演唱會，當然少不了⼤家耳熟能詳的disco名曲，超儀更特別找來80年代名噪⼀時disco界的元老神級DJ Chris Lee在現場打碟，保證⼤家能跟着跳跟着唱。同時將九展Star Hall打造成超⼤型disco，重現80年代⿈⾦盛世的disco舞台，把昔⽇最璀璨、紫醉⾦迷、型格時尚的風格全⾯復刻。

超儀坦言剛在紐約影展回來後便立即投入演唱會的籌備⼯作，超儀亦為演唱會特別拍了⼀輯宣傳造形照，相中超儀駁了長髮、頭髮染⾦、穿了⼀件非常具80年代味的船長褸，整個⼈看來像回到80年代的⻘春少女模樣 。超儀早前被指樣貌崩壞以及時裝車禍，看完這輯新造形相，超儀無論是身形還是時尚品味都回復全盛時期的美貌。

早前被指發幅了不少的何超儀。（Getty Images）

另外超儀為了這次演唱會，原來連拍攝造形照片的地⽅是她家裏的後院，超儀說：「這次搏盡，連⾃⼰屋企都攞埋出嚟宣傳，⽽且在家裏拍，慳啲錢，可以將啲錢留返嚟落廣告。」

其中一個最關心的問題超儀指是演唱會的安全問題，超儀說這次沒有任何⾼空⼤螢幕電視，也沒有吊橋。 只是為營造80年代的disco感覺，全場會吊滿多個⼤型的80年代disco標誌性的閃閃波。 為此超儀特別要求製作單位以貴價的輕⾝物料來做閃閃波，更要嚴格遵守所有安全措施，特別把檢查程序的次數加倍，「要確保⼤家安⼼的狂歡狂跳，要跳到甩轆，跳走所有Covid fat。」