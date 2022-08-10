小如豬DSE考獲39分佳績　有機會入讀港大牙醫

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）胞妹呂蕙如（小如豬）在今年的DSE文憑試中考獲佳績，最佳5科33分，最佳6科39分，成績比哥哥Edan還要好，而大學聯招（JUPAS）於今日（10日）放榜，不少人都非常關注她最終入讀哪大學學科。

Edan妹妹「小如豬」DSE放榜，獲最佳5科33分、最佳6科39分的佳績。（ig:Edanlui）

據報道，小如豬選擇了香港大學的牙醫學士課程，緊隨哥哥Edan進入港大讀書，小如豬在是次的DSE成績彪炳，有機會如願入讀港大牙醫學士課程，很大機會成為港大牙醫學院校友及歌手許廷鏗的師妹。《香港01》就選科問題曾向小如豬查詢，至截稿前仍未得到回覆。

「小如豬」好可愛。（YouTube）

小如豬與哥哥Edan同樣就讀荃灣區可風中學（嗇色園主辦），在DSE中考得39分佳績，而哥哥Edan當年亦考獲最佳5科成績為25分，入讀香港大學的工商管理學學士（資訊系統），並順利畢業。如果小如豬能考入香港大學，可謂「一門雙傑」光耀門楣。

小如豬與哥哥Edan同樣就讀荃灣區可風中學（嗇色園主辦）。（IG/ @luiwaiyu_1030）

點撃睇Edan寵小如豬靚相：

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香港大學除醫科外牙醫亦槍林彈雨

港大牙醫素來被喻為「神科」之一，是繼醫科後，眾多「尖子」必爭之地。根據JUPAS網頁，港大牙醫學士平均錄取分數為港大加分制後的46分，包括1科理科及5科最佳成續科目，若以呂蕙如3科5**及3科5*成績換算，預料其分達46.5分，比去年平均收生分數更高。