馬浚偉認「習主席講話」帶來啟發　觀看相關影片能打通任督二脈

香港電台節目《同理．繼續傾》由創作總監馬浚偉擔任主持，前日（8/8）邀請到立法會議員陳曼琪到「同理繼續讀好書」的環節接受訪問，當中陳曼琪向聽眾推介《在慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話》一書，表示這是非常值得追夢者、尋夢者閱讀，而馬浚偉亦對於此書籍有着深刻的感受。

馬浚偉邀請立法會議員陳曼琪上節目。（微博/@出色堂小馬工作室）

在介紹書籍前，陳曼琪先是大賣關子，讓讀者猜猜是什麼書籍，馬浚偉就笑言：「你今天要介紹書，首先我要肅然起敬，其實我要起立嘅。」陳曼琪認為這是非常值得追夢者、尋夢者閱讀的書，雖然馬浚偉沒有閱讀這本書，但是就有看過習近平訪港的相關影片，更得到啟發：「如果你有呢個心願意去理解，能夠堅守要守護嘅嘢，你絕對會有好大嘅鼓勵，如果你唔贊成、唔堅守自己應有信念，你睇完都唔會行到。」隨後又言：「本來睇完呢本作品就好似練好九陽神功，全身任督二脈打通。（如果沒有看過就會）將一個好明確嘅方向視而不見。」

陳曼琪在節目上把書送給馬浚偉。（weibo/@馬浚偉）

對於書籍外表的描述，二人異口同聲表示：「呢本書好薄，封面好乾淨，但係好有力量。」之後就開估書籍為《在慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話》，內容全是源於習近平主席的講話，陳曼琪以高、廣、深、遠形容這本書籍，又指出這本書除了可以令香港人團結，還動員了全國13億的人支持一國兩制，當中的一段說話更是令到陳曼琪很感動：「我真係毛管戙！佢話普通市民嘅期盼都係作為施政嘅最大需求，更公平惠及全體市民，佢主要的意思係只要辛勤工作能夠改變家人同自己嘅生活！呢句更加感動，因為真係天道酬勤。」

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