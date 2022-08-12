MIRROR演唱會｜193遭網友攻擊未為意外發聲　爆粗互罵：一條廢柴

MIRROR演唱會事故已2星期，ViuTV上下幾近停止所有活動及發文，而MIRROR COLLAR各成員先後發文，望受傷的舞蹈員阿MO及阿峯早日康復。有網友不滿ViuTV一直未有正式回應事件，私訊大罵出名敢言的郭嘉駿（193）未挺身而出，193再次與網友展開罵戰火氣十足。

MIRROR演唱會事故後，連帶ERROR成員梁業（肥仔）、吳保錡（保錡）、何啟華（阿Dee）及郭嘉駿（193）工作都幾近停擺。 (葉志明攝)

有網友貼出私訊193的對話截圖，網友劈頭以「廢柴」稱呼193：「你唔係好敢言架咩？做咩唔出嚟話下你公司呀？你老X生到你牛高馬大剩係識恰啲幾十歲同𡃁妹，X下你老細呀嗎﹗唔敢呀？抵你咁乞人憎。」之後更指193唱歌很難聽，甚至同時牽連MIRROR及ERROR成員叫佢地「退出返番入垃圾桶」。

面對突如其來辱罵，193亦毫不忍讓反問：「你係咪精神有問題，你覺得我係時事評論員？我咩都要評論嘅咩？我鍾意講乜就講乜架啦使唔使你批准﹗」更反擊指對方是鍵盤戰士：「講你係垃圾囉，真人咪又係一條廢柴，知你有幾X廢未呀？我覺得抵唔抵X，關你X事咩，我想講就自然會講。」二人一來一往瘋狂互罵，網友直言會POST俾傳媒，193則回應「你咪post囉」，隨後邊封鎖該網民，並挑釁網民「唔post正垃圾」、「post完記住send番條link俾我」。

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