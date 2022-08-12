洪嘉豪專輯賣斷市終找數舉行簽名會：每晚打畀高層同院友s嘅集氣

洪嘉豪（Kaho）早前推出《Learning Curve》專輯，推出不久已全數賣斷市一碟難求，5首由Kaho親自主理曲詞編監的作品亦全部打入KKBOX榜上十大位置，成績驕人！新歌《污糟兒》上週亦成為Spotify Local Pulse Central第一位，似乎新歌得到一眾中環人喜愛。近來開始做gym的洪嘉豪在新歌《污糟兒》MV罕見出浴露肩，引來粉絲起哄要求騷肌，Kaho亦多了在IG上分享型格造型照，展現其搞笑一面以外的型男魅力，難怪近來洪嘉豪活動頻頻，得到廣告商留意成為廣告新寵兒。



Kaho終於鐵定舉辦簽名會答謝院友支持，

而華納高層一直被院友們（洪嘉豪粉絲稱呼）追擊何時找數為Kaho舉行簽名會，Kaho自言「經過我每晚深夜打電話畀高層同埋院友s嘅集氣」，終於鐵定舉辦簽名會答謝院友支持，同時開動與60間咖啡店聯乘的企劃，由8月13日開始至9月3日期間，只要在下單時講出洪嘉豪新歌歌名，即可以正價減 $2購買Dirty咖啡，粉絲拍照上載到社交平台更有機會參加簽名會與院長見面互動，咖啡店名單及詳情請留意嘉豪IG。

近來開始做gym的洪嘉豪在新歌《污糟兒》MV罕見出浴露肩，引來粉絲起哄要求騷肌。

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