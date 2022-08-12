馬浚偉藝術學校開藝人訓練班 致力為演藝圈培育新血

近年馬浚偉雖然減少在幕前出現，但仍不減其活躍度，繼之前獲得國際認可專業咖啡師資格、於北大完成EMBA課程、在TVB任訓練班校長以及在港台出任創作總監，這位跨媒體藝術工作者身體力行，實行薪火相傳，舉辦「全能演藝人訓練班」，將豐富的藝術、行政、創作、製作及表演經驗，通過課程傳授給新生代。

馬浚偉開設的〈IdeaQ教育中心〉，一直都與香港各大中、小學緊密聯繫，推動學術與藝術並行之培訓計劃，而藝術其實從不分年齡、種族，因此便舉辦了是次的「全能演藝人訓練班」，旨在進一步培訓對演藝有興趣或有意投身於藝術文化界不同崗位的有志之士，令其以一個全方位可發展的方向於未來的崗位上發光發亮。而學額極之有限，所以反應空前湧奔，大量申請表由內地，以至東南亞各地洶湧而至，導師們只好逐一與他們進行面試，而從中揀選出對藝術最具熱情的申請者。

「全能演藝人訓班」是一個為期約六個月的課程，當中涵括了表演藝術的四個大範疇: 劇本分析、戲劇、舞蹈及歌唱訓練，以IdeaQ 的教學理念為本，將IQ(智商)、DQ(數碼智商)、EQ(情商)及AQ(逆境商數)之發展元素融入教程，令學員從不同智慧中體驗表演藝術的哲學。

馬浚偉雖為IdeaQ創辦人兼校長，除了為學生們物色一班實力派導師外，更會身體力行擔任「星級導師」親身教授同學. 在首班的開學禮(8月10日)當中，馬生與其餘四位導師: 譚偉權(Gary哥哥)、黃鑫釗、鮑立光及馬永齡都分享了各項表現演藝術的心得，而馬生在席上更強調:「戲劇、舞蹈藝術、歌唱情感皆源自生活，我們要先要學懂做人，以同理心代入不同角色，才能把藝術的核心呈現出來。還有就是時間的掌握，懂得分配及善用時間，演員們便更能將精神沉澱，更能深入揣摩角色，將自己最好及最自然的一面呈現鏡頭前」。看來這個訓練班將會為文化演藝界注入一班新力軍，讓我們期待他們六個月後的褪變！

「艾德亞教育中心」是香港最完善的青少年藝術教育機構之一，由著名表演藝術工作者馬浚偉於2020年創立，旨在向青少年提供一個在學術課堂以外的優質環境，讓他們正確及最大限度地發揮其潛能。通過一系列特別設計的表演藝術及自主創作藝術課程，令青少年的智商、數碼智商、情商及逆境商數得以全面發展，不單在身心上提升，更強化其創意及表達能力，把每個青少年的特質擦亮。啟發創意、發掘潛能、以提高IQ、DQ、 EQ和AQ為宗旨，I.D.E.A.Q會透過不同的表演藝術（戲劇、舞蹈及歌唱藝術）和自主創作藝術（溝通藝術），讓學生在喜樂無限的氛圍下、在專業有愛的導師教導及帶領中，學習與感受課本以外的樂趣及專業，為青少年帶來一個充滿色彩及正向樂觀的成長過程！