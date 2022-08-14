絲打圍佬｜臭味相投有科學根據　森美自爆補習親熱事件：性感味道

「臭味相投」不單只是成語，原來仲有科學根據。森美前日（12/8）現身網上節目《絲打圍佬》繼續與楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）大談愛情哲愛，當中就講到男女之間的基因適合度，人類亦會按基因適合度去揀選適合的另一半或朋友，而嗅覺就是其中一種感應和指標。



森美提到人類亦會按基因適合度去揀選適合的另一半或朋友，而嗅覺就是其中一種感應和指標。（影片截圖）

森美提到有科學家做實驗後發現，一對相愛的男女會覺得對方的味道是可以接受：「叫班男大學生去打波，之後除低佢哋件衫叫女大學生去聞，聞完之後畀分，之後再睇佢哋基因，發現如果佢哋鍾意嗰陣味，基因係會match，下一代生出嚟嘅免疫系統會更加好，即係基因上面，你已經揀咗。」除了另一半，揀朋友原來亦與基因適合度有關，森美續指：「如果Friend嘅，成班朋友臭都唔覺，所以成班波友臭到呢！」

森美提到有科學家做實驗後發現，一對相愛的男女會覺得對方的味道是可以接受。（影片截圖）

森美亦根據自身經歷提出，男生會在成長的過程中、尤其是到青春期，會突然覺得媽媽很臭。而從演進學觀點來看，是一種避免近親繁衍的機制，他說：「阿媽都會覺得個囝好臭，因為去到青年期，佢驚媽媽同個囝依然愛對方，脫離唔到媽咪，所以小朋友嘅味道開始臭。細個我成日覺得我阿媽好臭，有陣汗味，但都係青春期之後先發生。而家我太太覺得個囝開始臭，我係聞唔到...我個女都覺得我好臭。」

他更分享當年與女生補習補到上床事件：「我幫佢補習，喺房度補補下就親熱，然後佢就跌咗落張床度，然後我就聞到佢胳肋底有陣味，我聞到覺得正，嗰陣原始嘅味好香，可能佢自己都聞到，就行咗出去再返番嚟，有止汗劑味道...覺得冇咁正，但嗰陣味我到而家都記得，係sexy嘅味道，佢同我喺身體上係完全perfect。」

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