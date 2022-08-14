傳TVB急轉陣迎戰ViuTV直播世界盃　黎耀祥陳展鵬孭飛台慶劇打頭陣

每年台慶月期間，無綫（TVB）都會播出一連串特備節目及劇集慶祝，締造聲勢，早前有消息指2022年的台慶劇已經暫定為《法言人》、《法證先鋒V》、《新四十二章》及正在拍攝的《美麗戰場》，不過日前又傳出有變數，剛剛在上個月才完成拍攝的《輕．功》及原定在下個月播出的《超能使者》將會成為台慶劇！



《輕．功》在7月中才正式煞科。（視覺中國）

由黎耀祥、龔慈恩、朱晨麗、蔣祖曼等主演的《輕．功》在今年1月舉行開鏡儀式，但因受疫情影響，令拍攝一度受阻，直至上個月中才正式煞科。而由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰等主演的《超能使者》起用《城寨英雄》班底，劇中角色各自擁有不同的超能力，以「TVB復仇者」示人，充滿新鮮感，劇集原定緊接《白色強人II》的檔期，在9月5日播出。不過最新消息指兩部劇集都會在10月播出，成為其中兩部台慶劇。

《超能使者》原定緊接《白色強人II》的檔期，在9月5日播出。（網上圖片）

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